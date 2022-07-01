刷存簿冒出「羅志祥」捐款！超大手筆嚇壞人 本尊證實了
羅志祥（小豬）自從年初登上花蓮跨年舞台，正式宣布復出後，常在社群媒體分享生活，日常舉動備受關注，近日他也積極備戰7月9日在台北小巨蛋的演唱會，而昨（30）日，財團法人流浪動物之家基金會突然發文，表明收到一筆捐款者為「羅志祥」的鉅款，於是在臉書公開感謝，隨後長年關懷流浪動物的羅志祥也回應「讓毛小孩感受到我們滿滿的愛！」
財團法人流浪動物之家基金會提及，某天基金會人員按照慣例去刷存簿時，赫然看間一名捐款者叫「羅志祥」的名字，當下就想說是否為藝人羅志祥，且因為金額較大需與捐款者確認是否捐款正確，於是循線找到羅志祥團隊後，確認為本人，員工們都十分感動。
流浪動物之家表示，「大家都知道長久來羅志祥先生與家人身體力行的領養，及低調捐款幫助浪浪們！而基金會積欠動物醫院的醫療費用，龐大到幾乎還不出來，這次的善款按捐款者的意願，將用於基金會欠款動物醫院的醫療費用上」，並再次感謝羅志祥，以及所有協助、支持基金會的人們，「雖然不容易，但我們會一直支撐著，希望繼續讓浪浪們都能有個遮風避雨的家」。
該貼文曝光不久，羅志祥也隨即在個人粉專回文說道，「感謝你們對毛小孩的用心照顧，辛苦了！大家多多關注 讓毛小孩感受到我們滿滿的愛」，而粉絲們看完後也感動回應「不但是亞洲第一舞王，更是亞洲第一， 關懷流浪動物的舞王」、「直接讚了，做公益啦」、「為善不欲人知，但發起行動是很重要的一環」、「不要求回報的功德是最大的福報」、「謝謝小豬一直默默照顧這些毛孩」。（編輯：張志浩）