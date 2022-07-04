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房市／安穩之餘求精進！信義房屋李沛玟技能滿點

▲信義房屋信義101店秘書李沛玟從事秘書工作5年來，既求安穩也因公司資源能不斷精進自己。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋信義101店秘書李沛玟從事秘書工作5年來，既求安穩也因公司資源能不斷精進自己。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-04 08:00:00

當秘書只能一成不變？信義房屋信義101店秘書李沛玟主任進入信義房屋5年來，不僅會剪影片、辦活動、作美編，他還通過不動產經紀人考試，擔任秘書種子講師、加入秘書菁英會，他說，自己的個性喜歡穩定帶來的安全感，因此選擇秘書行政職，但在信義房屋有許多資源可以免費學習，讓他在穩定之餘，又能不斷成長進步，且獎懲透明，福利又優於其他行政職缺，讓他日常的努力都能化為收穫。

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李沛玟表示，自國立中山大學中文系畢業後，第一份工作在小公司擔任行政助理，當時就覺得小公司較易受市場波動影響，嚮往大企業的職缺，因此待了3年後，正好大學學妹也在信義房屋當秘書，考量過後轉職進入信義房屋。

李沛玟說，一家店當中，除了業績之外的事情都要秘書包辦，包括文書處理、基礎的客戶接待、分店財務管理、與總公司各部門的合作等，她笑說，「有次總公司法務走進店裡，他嚇了好大一跳，以為是要來稽核，原來只是要來借護貝機」，但也因身為信義101店的秘書，為公司的指標門市，因此接觸的事情更為多元，無形中也訓練了他的應對進退更為圓融。

信義房屋教育訓練完善，讓他最感念的是，遇到困難時，背後有強大的支持系統，李沛玟說，入行時秘書就有一名師傅帶領，跟著他實習20天，過程中會主動問他會不會做，專案的進度等等，用心帶領著他共同成長。
 
而信義房屋的秘書職與一般行政不一樣的優勢，不僅大企業有保障，還有許多資源可以學習，現在他的業務都已熟悉，她主動進修，考取108年不動產經紀人考試合格，她回想，過程中苦讀2年，利用下班時間與假日時間，學到的不動產知識，也應用在她的工作中，時常可為業務、客戶解惑。

「收到正向的付出，也會想要手心向下」李沛玟表示，他現也成為秘書種子教師，帶領3名新進秘書，在幫助新進秘書解決的過程中，他也遇到許多他沒遇過的挑戰，跟著他們一起學習成長。

李沛玟說，一般的行政職隨著時代演進，容易被數位化取代，但信義企業集團不斷數位創新，就連第一線的秘書，都得不斷的進步，因此也造就自己的不可取代性。

根據調查顯示，多數想找行政職缺的新鮮人，多是期待擁有穩定規律的工作、薪資福利獲得保障。信義房屋表示，今年已將秘書行政起薪從30K調整到33K，與房仲同仁、總部幕僚等都享有一樣的福利待遇，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、生育補助最高可領12萬元等。目前正值畢業季，有意加入的新鮮人，均可上信義房屋人才招募網站查詢。

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