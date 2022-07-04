房市／安穩之餘求精進！信義房屋李沛玟技能滿點

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李沛玟說，一家店當中，除了業績之外的事情都要秘書包辦，包括文書處理、基礎的客戶接待、分店財務管理、與總公司各部門的合作等，她笑說，「有次總公司法務走進店裡，他嚇了好大一跳，以為是要來稽核，原來只是要來借護貝機」，但也因身為信義101店的秘書，為公司的指標門市，因此接觸的事情更為多元，無形中也訓練了他的應對進退更為圓融。
信義房屋教育訓練完善，讓他最感念的是，遇到困難時，背後有強大的支持系統，李沛玟說，入行時秘書就有一名師傅帶領，跟著他實習20天，過程中會主動問他會不會做，專案的進度等等，用心帶領著他共同成長。
而信義房屋的秘書職與一般行政不一樣的優勢，不僅大企業有保障，還有許多資源可以學習，現在他的業務都已熟悉，她主動進修，考取108年不動產經紀人考試合格，她回想，過程中苦讀2年，利用下班時間與假日時間，學到的不動產知識，也應用在她的工作中，時常可為業務、客戶解惑。
「收到正向的付出，也會想要手心向下」李沛玟表示，他現也成為秘書種子教師，帶領3名新進秘書，在幫助新進秘書解決的過程中，他也遇到許多他沒遇過的挑戰，跟著他們一起學習成長。
李沛玟說，一般的行政職隨著時代演進，容易被數位化取代，但信義企業集團不斷數位創新，就連第一線的秘書，都得不斷的進步，因此也造就自己的不可取代性。
根據調查顯示，多數想找行政職缺的新鮮人，多是期待擁有穩定規律的工作、薪資福利獲得保障。信義房屋表示，今年已將秘書行政起薪從30K調整到33K，與房仲同仁、總部幕僚等都享有一樣的福利待遇，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、生育補助最高可領12萬元等。目前正值畢業季，有意加入的新鮮人，均可上信義房屋人才招募網站查詢。