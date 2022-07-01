出社會最常聽到「1句話」！老鳥含淚全認證：自然就懂了
職場上眉眉角角許多，其中人際關係更為複雜，許多人選擇在工作上武裝保護自己，成為職場生活中的必備技能之一。對此，就有一名女網友揭露「出社會最常聽到的一句話」，而引來老鳥含淚點頭，坦言「自然就懂了！」
原PO於Dcard上表示，自己出社會在第一份工作上，常常傻傻容易相信他人，直到遇到職場小人後，就常聽到同事告誡她「要懂得保護自己」、「之後妳就會領悟了」。這讓她不解詢問「請問大家都怎麽保護自己呢？我的方式是儘量不信任別人以防被害，但就是沒辦法完全⋯⋯會不自覺相信，導致被欺負了才又醒悟了什麼…如此反覆，但又壞不起來唉！還有在職場最常聽到什麼話？分享吧」。
貼文一出，馬上引來許多過來人心有戚戚焉，無奈感嘆「真的都被捅個幾刀就會了」、「真的！剛入職我的前輩常常跟我說這兩句，還有『你要多觀察』」、「等你被弄了幾次後自然就懂了」、「出社會發現人際關系真的好複雜，尤其辦公室只有我是新鮮人每天都好想躲起來」。
甚至有行家傳授心法，表示「在被發需求的情況下，最好是對方發信或者是用line的方式跟你提出，如果是口頭跟你說的那種，可以在執行之前再用line跟對方確認一次」、「對話要留證據！開完會或是口頭溝通完，可以發信給當事者跟雙方主管，確認這件事要如同剛剛討論的進行」、「任何東西一定要以email/line為主要溝通工具，email寫得越詳細越好 因為你永遠都不知道未來可能一封email就能救了你」。（編輯：陳雅雲）