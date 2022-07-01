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是你嗎？專家曝「3星座」穩登自戀排行榜　第一名超意外

▲自信可以增加一個人的魅力，但過頭了反而會變成自戀，造成反效果。（示意圖／shutterstock）
▲自信可以增加一個人的魅力，但過頭了反而會變成自戀，造成反效果。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 17:05:25

自信可以增加一個人的魅力，但過頭了反而會變成自戀，造成反效果，對此命理專家小孟老師就分析，有三個星座的人天生自戀，包含天蠍座、天秤座及金牛座，其中金牛座還坐上第一名寶座，來對照身邊好友看看準不準吧！ 

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▲「4生肖」在農曆7月鬼門開將迎來運勢高潮，不僅財運旺炸，還會遇到很多貴人。（圖／Shutterstock）
▲命理專家小孟老師就分析，有三個星座的人天生自戀。（示意圖／Shutterstock）
第3名天蠍座：性自戀 

天蠍座有性自戀傾向，多數時候會想以性來表現自己，並以自我為中心的心理，注重性愛上的自我享受與融合的型態，這類則屬天蠍座較為多數。不過某部份則比較強勢，會藉此來掩飾他們外在的自我形象。 

天蠍座擁有錯綜複雜的才華，但也深藏不露。水象的天蠍，有豐沛的情感與感受，即便是最親密的人，也未必能完全知曉，而且適應力強，精力旺盛，在情感上的投入程度，不是一般人可以體會的。特別是在兩人相處的關係中，火星與冥王星的影響，讓天蠍懂得緊緊抓住並享受當下的情緒與感受，同時吊人胃口，若即若離，藉此操控對方，不難看出對自身能力的自信。但也要留意，應當給予雙方適當空間，才能維持更好的生活品質。 

第2名天秤座：潛意識產生的自戀 

天秤座潛意識產生的自戀，在大多數的情況或天生的條件下，普遍為身邊環境中的勝利者，做事比別人容易成功或有成就，所以容易產生了優越感的自我意識，最明顯的就是天秤座。 

天秤座的人很容易受到歡迎。天生就有迷人的魅力，以及高雅的品味與氣質，通常也擁有好看的外表，也善於處理人際關係，認為自己也是這方面的人才，正因為如此，所以很期待別人投以崇拜的眼光。不管在什麼場合，都想成為眾所矚目的焦點，而且對於曾經獲得的讚美，都記得一清二楚。只是在天秤座內心深處，極可能會對自己感到不完整且「不真實」，所以塑造出虛假的外表，來掩飾內心的不安全感。 

第1名金牛座：自戀型人格障礙 

金牛座自戀型人格障礙，大多是成年期的初期，有自大傲慢、誇大自身能力、極需大量讚美，以及無同理心、不認同別人情感需求的行為，比較可能發生在金牛座身上。 

金牛座天性倔強又固執，很難接受別人的意見，常表現得自以為是，總認為自己才是正確，也常自大的認為自己的成就，不是一般人能夠達到的，而變得容易拒絕別人；大多時候也顯得比較不具同理心，常專注在自己的世界當中，不太去理會或認同別人的需求，這讓他人感到其情商很低，以致難溝通。但是每當金牛座被拒絕或遇到批評時，就很容易變得沮喪，因此得到他人的讚美，是最能恢復自信的方法。（編輯：賴禹妡）  

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信

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