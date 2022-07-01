涼麵一份賣60太盤？過來人反揭「費工內幕」：沒這麼好賺
近期氣溫相當炎熱，涼麵這消暑食物也逐漸回到饕客視線範圍。不過就有網友質疑「現在純涼麵大碗賣60是不是太貴？」討論文立刻引發關注，但其實過去就有過來人揭露「費工內幕」：沒這麼好賺。
原PO在論壇PTT上發文提到，「目前住在台北市，近期我每週都會買一次涼麵，大碗60、中碗50，就是沒有餡料的純涼麵」。但幾次購買下來，也讓原PO心中出現一個質疑「便利商店60多元的便當，可以買到有飯有肉可能還有一點青菜那這樣反觀過來，涼麵沒料賣60元，是不是有點盤 ?」
貼文曝光後立刻引發不少饕客共鳴「以前涼麵25-30，好扯」、「油麵條大賣場2公斤約100元」、「便利商店也賣60 如果份量差不多我會選超商」；不過也有部分人有不同看法「小惠涼麵40就吃到吐了」、「覺得盤自己煮阿」、「涼麵重點是醬優不優吧」。
事實上過去就有曾煮過涼麵的內行人跳出解釋「涼麵其實準備階段很累，要大量煮麵再把它吹涼，而且要不斷翻動，沒有表面看起來這麼簡單」「自己做就知道多麻煩，要保持涼、麵又不能沾成一塊，再加上還不能太油，自製麻醬保存又麻煩，一個不小心就有油耗味」、「學廚時有學過涼麵，你若真要我做，我寧願做便當菜還比較省事」。（編輯：潘毅）