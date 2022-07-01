OL裸辭「棄百萬年薪」！列8好處不後悔　眾羨炸：有勇氣

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不僅如此，她也對公司冷冰冰的管理方式，和主管干涉工作等狀況感到不滿，「雖然公司給的薪水、福利都很不錯，重點還是自己很熱愛的工作和品牌。然而，我思考著，用上面這些換取金錢，值得嗎？」原PO思考裸辭的後果頂多是「把積蓄花光，再去找一份工作」，她表示「我完全可以接受欸！所以我就毅然決然，讓全公司都驚訝不已地辭職了」
緊接著，她也列出裸辭後的8大好處，包括：
一、早晨運動或冥想後，會自己泡一杯咖啡。咖啡不太香，沒有外面一杯100元的味道，但是我有時間細酌品嚐。
二、不會再抱怨「沒有時間」，而是「時間一大把」，想要做什麼就去做，插花、寫作、閱讀、拍攝，反正有的是時間。
三、接到工作邀約會很興奮，很想探討有什麼新玩意。會去思考及開發新的機會，也會叫自己不要再想工作了啦！難得好好休息為什麼還要想工作。
四、生活不再緊張兮兮，晚上都睡得很好。早起去戶外享受早晨的陽光是家常便飯。
五、可以自己煮東西，每天都會吃水果。
六、感受到了更深刻的冥想，也找到了自己的極限。找到極限是一個境界，突破是另外一個境界，還在努力中。
七、走在路上會因為太開心而傻笑。
八、多了很多時間看書，看到了非常多很好的話或是idea。當靜下心來體會的時候，受益更多。
最後，她也透露目前生活過得相當好，「跟我想象中最大的差異是，時間真的消失得非常快！這就是大家常說的，快樂的時光總是過得特別快吧？我經常會覺得都沒做什麼就到晚上了」。
貼文一出，至今已有超過4千多人按讚，不少網友紛紛留言，「我覺得百萬裸辭真的很勇敢，但是環境跟身體的確已經到極限，這絕對是正確決定」、「裸辭真的很需要勇氣，我年薪也百萬，但覺得自己慾望很大，想買的東西很多，只存一百多萬不敢裸辭，但我現在不是在生活，是在生錢」、「恭喜你讓自己好好休息，身體健康才是最重要的」、「好爽喔！我也想要辭職，但錢不夠啊⋯」。（編輯：陳雅雲）