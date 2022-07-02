金曲33「最佳女歌手」誰奪后？網一面倒猜她 最大遺珠曝
第33屆金曲獎於今（2）日晚上在高雄巨蛋登場，是睽違17年移到南台灣舉辦，因此這次典禮備受各界關注，不僅頒獎嘉賓大咖，主持人以及表演陣容都是相當具有亮點。而就有網友好奇「今年的歌后會是誰啊？」貼文引發廣大迴響，不少人紛紛按照入圍名單猜測，期待「她」能封后，但也道出心中最大遺珠。
一名網友在PTT貼文指出「今天就是金曲獎了啦，我想要問看看大家覺得最佳女歌手會是誰拿？」而原PO也列出入圍名單，包括 Karencici／《99% Angel》、 詹雯婷／《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》、蔡健雅／《DEPART》、以莉·高露／《尋找你》、魏如萱／《HAVE A NICE DAY》、袁婭維／《月亮失眠了》等六組人馬。
貼文一出，網友紛紛回應「我覺得這次應該是飛」、「詹雯婷吧」、「應該是飛兒啦，可惜確診不能出席」、「感覺是蔡健雅欸....」、「感覺蔡健雅70%」、「詹雯婷，唯一支持」、「希望是Faye，好愛她的新風格」、「蔡健雅機會蠻大的啊，魏如萱也有30%吧」、「以莉高露拿過新人獎，其實也有機會」、「真的是死亡之組，但我覺得飛兒跟蔡健雅有得拼吧」、「飛的唱功是真的不錯啊」。
綜合網友意見，呼聲最高的為「蔡健雅」以及「詹雯婷Faye」，由於本屆女歌手獎被譽為是「死亡之組」，入圍的各個都是實力派唱將，該獎項的頒獎人也是本次金曲最高機密，外界也相當期待揭曉頒獎人身分。
而另外，則有不少網友認為「梁靜茹」相當可惜，指出今年應該有機會問鼎歌后，怎不見梁靜茹入圍，堪稱是本屆最大遺珠。但事實上，梁靜茹自己曾坦言「去年太專注在籌備新專輯及『好好生活』這兩件事上，結果就忘記金曲獎報名日期了」儘管如此，抱持平常心的她仍對金曲獎抱著夢想及期待，除了勉勵自己往後的新專輯要更加油外，更希望未來能有機會為歌迷「贏」一座金曲獎。（編輯：張嘉哲）