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拜月老見「詭異供品」她驚呼！釣過來人喊：靠它成功脫單

▲原PO日前去拜月老時，發現供桌上竟然有詭異供品「手搖飲」，貼文一出，也意外釣出過來人直呼「靠它成功脫單」。（示意圖／翻攝自臉書粉專）
▲原PO日前去拜月老時，發現供桌上竟然有詭異供品「手搖飲」，貼文一出，也意外釣出過來人直呼「靠它成功脫單」。（示意圖／翻攝自臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 11:44:52

不少單身男女為求得一段好姻緣，通常都會到廟裡拜月老，祈求能早日脫單，而拜月老時，除了心誠則靈，許多人也都會帶上供品；不過就有一名女網友日前去拜月老時，發現供桌上竟然有詭異供品「手搖飲」，貼文一出，也意外釣出過來人直呼「靠它成功脫單」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「第一次看到拿手搖飲求月老」為題發文，表示自己日前去樂成宮求月老時，在滿滿的供品桌上發現有人放了兩杯飲料，「內心還想說是誰忘記帶走嗎」。

後來她近看才發現，「竟然是50嵐的情人茶」，也讓她驚訝直呼「都不知道50嵐有出這種飲品，也太酷」，不過她也在文末好奇發問「主要是月老爺爺會買單嗎」？

▲原PO日前拜月老時發現供品桌上竟然有50嵐的情人茶。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO日前拜月老時發現供品桌上竟然有50嵐的情人茶。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「大家都拜糖果餅乾，月老口應該很渴」、「感覺很酷，下次也買飲料去拜拜看，希望能脫單」、「用情人茶來拜也太應景了吧XD」、「應該要全糖吧」、「我拜月老也會帶一杯飲料去，而且還是月老要求我帶的」、「其實好像只要是甜的都可以，月老好像喜歡甜甜的東西」。

其中，也釣出過來人分享自身經驗，「我就是那個買飲料脫單的！好像意外滿多人敲碗的…我是隨便買的飲料，露X莎南非國寶青檸，拜完直接當場喝掉喔～」、「我也會買飲料給月老，雖然拜完就退冰了」、「我拜霞海城隍廟帶了多多綠，結果男友蠻符合條件的，但等了有點久就是了」、「我之前拿過多多綠和鮮奶茶欸」、「我上次拜樂成宮，月老爺不喜歡某個飲料，我問他是不是比較想喝珍奶，他給我聖杯，（建議飲料跟供品都成雙成對啦）拜完一兩個月後脫單」。

也有網友表示，「心誠則靈啊」、「其實也都沒關係。都是心意，手搖杯會比較少看到主要是買了通常就要喝了，拿去拜拜會放到退冰，除非本來就沒打算拜拜完馬上喝」。（編輯：郭佩蓉）

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