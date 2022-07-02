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85度C劍潭店突傳歇業！「紅布條」爆背後原因　居民不捨

▲台北市士林區承德橋附近一間85度C在6月底驚傳歇業，店門口也拉上紅布條「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲台北市士林區承德橋附近一間85度C在6月底驚傳歇業，店門口也拉上紅布條「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 13:02:49

台北市士林區承德橋附近一間85度C在6月底驚傳歇業，不過讓人注意的是，店門口拉上紅布條，上面竟寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」字樣，疑似暗指房東在疫情期間漲房租，讓店家實在受不了只能無奈離開，也讓附近居民感嘆「很捨不得」。

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85度C是知名連鎖咖啡廳，在全台各地都能見到其分店，而85度C在劍潭的分店卻在6月底拉下鐵門、結束營業，還在門口貼上「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」的紅布條抗議，疑似不滿房東在疫情期間還漲租金，無奈之下才不願繼續承租。

▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
《NOWnews今日新聞》記者也實際訪問居住在附近的民眾，周同學表示「除了到旁邊7-11買咖啡，也很常在85度C買，現在突然關了，覺得很不習慣，他在那邊就是一個安心感，而且朋友來家裡拜訪也幾乎都會說85度C這邊，已經算小地標吧」；而李小姐則說「很驚訝怎麼會歇業，完全無預警，太突然了，很捨不得，覺得有85度C超方便」。

▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
而根據「ETtoday」報導，隔壁餐飲店員工指出，兩間店的房東是不同人，並不清楚85度C的房東是誰，看到6月底拉下鐵門掛上紅布條，引起一陣不小騷動，據聞可能就是因為租金問題才會搬離。另外，報導也提到，士林區明勝里里長張永棟也表示，85度C在這已經很久，平常也會協助幫忙、參加社區里內的活動，對於85度C搬走感到很遺憾。（編輯：郭佩蓉）

▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲劍潭85度C門口掛上紅布條，上面寫著「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者郭佩蓉攝）

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