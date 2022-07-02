好市多衛生紙又漲了！會員見「神級細節」買單：還撐得住
知名美式賣場「好市多」在台人氣相當高，其中自有品牌科克蘭衛生紙，一直都是許多會員必買的熱門神物，不過，最近就有網友發現科克蘭衛生紙再度漲價，讓會員崩潰直呼「真的太浮誇」。但也有網友將其他品牌的拿出做比較之後發現「柯克蘭還是可以撐一下！」引起熱烈迴響。
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「看到柯克蘭衛生紙又漲價之後，大家一整片哀嚎，家人也是考慮要退坑不買這牌，表示買別牌感覺好像也沒有差了」不過由於原PO家裡有兩種品牌的衛生紙，發現原來科克蘭120抽，他牌的只有100抽，如果以單抽的價格來看，柯克蘭還是能再撐一下的！」
貼文一出，網友紛紛回應「我也覺得還行啊，他牌的399元一百抽，柯克蘭389元一百二十抽」、「就算漲到一樣的價格…我還是會比較喜歡科克蘭耶，用習慣了」、「柯克蘭要漲到399以上才會輸給他牌吧，他是120抽的，還是會繼續用」、「我自己會繼續買柯克蘭啦，120抽389還是比他牌便宜」。
不過，也有不少人認為「一年的時間，從299到389元，而且還會再漲，是有點難接受啦」、「以前科克蘭和舒潔的價差大很有優勢，但現在只差10元好像真的沒有那麼有感了」、「改用水沖屁股就好了啊，省更多」、「直接買免治馬桶最快，衛生紙爆省一波」、「用免治馬桶+擦屁屁毛巾，加油站送的衛生紙就用不完了」。
據了解，好市多今（2022）年5月初才宣布科克蘭衛生紙價格從335元漲至365元，當時業者解釋，主要是因應國際原物料上漲和運費成本增加才調漲，而如今時隔不久又漲至389元，再度引起會員們討論。（編輯：張嘉哲）