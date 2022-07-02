開28度省電算外行！他吹冷氣「1招」電費打5折 師傅震驚
炎炎夏日終於來臨，現在每到中午時段總是突破35、36度的高溫，讓不少待在家的人冷氣都是吹整天，但害怕的就是最後的電費帳單，因此不少人也希望能省則省，最常使用的就是台電所認證的「28度+電扇」的吹法。不過，就有冷氣師傅分享遇過最強省電絕招，直呼「電費太高，變頻冷氣又太貴，只好這樣」引起熱烈迴響。
一名冷氣師傅在臉書社團「台灣冷凍空調技術討論區」貼文指出「節能省電新方法，一人吹兩人補，至少裝機費用省一半，變頻冷氣機好貴啊！」只見貼出的照片，外觀看冷氣似乎沒有太大異狀，但仔細一看，這台冷氣的裝置方式非常特別，是將兩間房間的隔牆上方打一個洞，然後冷氣貫穿兩房的洞，兩邊各有一半，只要一間開啟冷氣，另一間也能夠吹到，等於一台冷氣兩房吹，電費瞬間打五折的概念。
貼文一出，網友紛紛回應「哇....第一次看到有人這樣安裝的＝＝」、「請問....濾網要怎麼洗？」、「好搞笑的安裝方法喔，但感覺又可行欸」、「好像鄉下那種大家庭都會這樣裝欸，一台多吹」、「一次要買兩台冷氣確實太貴啦，這種確實適合小資家庭這樣」、「好奇怎麼清洗濾網欸」。
不過，也有同行跳出表示「我去年裝過，全家50年來第一台冷氣，小女生出社會存錢買的，真的沒辦法就這樣裝」、「幹嘛要笑人家啊，除了省錢之外，冷氣機太貴就真的買一台而已啊」、「之前裝得時候也被這要求嚇到，但好像又蠻合理的，哪來那麼多錢裝兩台冷氣」。（編輯：張嘉哲）