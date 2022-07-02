《全明星4》怪物新人曝！連破3次大會紀錄 100m不到11秒
《全明星運動會》從第一季開播之後，就引起觀眾熱烈討論，還一舉拿下金鐘獎的殊榮，也帶給民眾對於體育賽事有更充分的了解，是一個相當全面的節目。而眾所期待的第四季近日消息不斷，官方粉絲團終於在今（2）日曝光消息，指出7月24日第一集即將開播，且新一季的成員們臥虎藏龍，已經有人直接破了三個以上的大會紀錄，引爆熱議。
《全明星運動會》官方粉絲專頁貼出最新預告片，表示這次的選手在測試賽就有相當亮眼的表現，包括男子100m的賽事中，刷新了林敬倫的11.87秒大會紀錄，僅花10.98秒就跑完；而50公尺游泳部分則以29.53秒，超越曾是游泳教練的林穎樂33.75秒；最後則是曹佑寧的跳遠紀錄6.06公尺紀錄，這次也被超越，第四季參賽者創下6.2公尺紀錄。
而影片最後還有放上擲遠大會紀錄的畫面，但最後沒有擺上第四季成員投擲畫面，不過有搭配除展元高喊「大會紀錄」的聲音，是否在擲遠項目也有人破大會紀錄，仍要等7月24日正式播出之後才能見真章，但能在測試賽就看到如此精彩的表現，讓人感到無比的期待這個第四季的「全新運動殿堂」。
貼文曝光後，不少全明星忠實觀眾紛紛回應「夭壽喔！測試賽而已捏！」、「好期待陣容啊.....到底有誰這麼強」、「狀元、榜眼居然都被刷新紀錄，真不敢相信！太期待第四季」、「超級扯....他們破的紀錄都是狀元榜眼的欸」、「期待第四季公佈名單，我每個禮拜的精神糧食來了！」、「強烈要求被破紀錄的藝人要回來討回公道！強強廝殺」、「如果第四季真的那麼強，前面幾季學長姐一定要回來切磋！」、「這預告片剪得太好了....期待破表」。（編輯：張嘉哲）