廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT！亞馬遜姐本人道歉了
▲廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT爆紅，亞馬遜姐本人親自道歉了。（圖／Youtube：I WILL DELETE THE CHANNEL WHEN I LOSE MY VIRGINITY）
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▲廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT爆紅，亞馬遜姐本人親自道歉了。（圖／Youtube：I WILL DELETE THE CHANNEL WHEN I LOSE MY VIRGINITY）
長期使用YouTube的民眾必定對「你知道這是什麼嗎？」、「雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧」這幾句話相當熟悉，此為電商網拍創業家Ellen Lin（Ellen Pro）投放的廣告，洗腦的台詞和頻繁地播出，使其成為近期最紅的迷因之一。5月時一名YouTuber「鄭呵呵」對此發布一則廣告策略的討論影片，不料竟引來主角本人回應。
YouTuber鄭呵呵於5月時發布影片「你知道這是什麼嗎？看看最近的Ellen Pro，為什麼有些YouTube廣告令人厭煩？」，於內容中以Ellen Lin的亞馬遜店商廣告為題分析廣告投放策略，並分析此類廣告令人厭煩的五大原因，而昨（1）日Ellen Lin竟真的看到這則影片，並於影片下方留言。 Ellen Lin態度大方，先是感謝鄭呵呵「真的非常謝謝您的建議跟解釋」，解釋「直到這一陣子的事情我才了解你所說的這些，畢竟人不在台灣，所以原本完全不知道網友為什麼會這樣批評」，接著反省自身「也是到最近我才發現我台灣的廣告預算投放有錯誤加上廣告style不適合台灣，才會被大眾誤認爲詐騙」，「這陣子出現太頻繁，傷到了大家的眼睛 ，真是抱歉。未來的廣告會針對台灣市場做改進，真心感謝您的這支影片。謝謝你」。 ▲Ellen Lin（Ellen Pro）於YouTuber鄭呵呵的影片下方回應。（圖／鄭呵呵YT）
網友對於Ellen Lin的回應相當興奮，留言：「拜託不要減少廣告，我真的超愛看」、「雖然我不是數學家，但預算有放錯對吧？」、「拜托直接轉型迷因youtuber，我還想看你的迷因，雖然我不是數學家，但是支持的+1」。 （編輯：李惠婷）