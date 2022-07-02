COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT！亞馬遜姐本人道歉了

▲廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT爆紅，亞馬遜姐本人親自道歉了。（圖／Youtube：I WILL DELETE THE CHANNEL WHEN I LOSE MY VIRGINITY）
▲廣告「你知道這是什麼嗎？」洗版YT爆紅，亞馬遜姐本人親自道歉了。（圖／Youtube：I WILL DELETE THE CHANNEL WHEN I LOSE MY VIRGINITY）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 15:09:40

長期使用YouTube的民眾必定對「你知道這是什麼嗎？」、「雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧」這幾句話相當熟悉，此為電商網拍創業家Ellen Lin（Ellen Pro）投放的廣告，洗腦的台詞和頻繁地播出，使其成為近期最紅的迷因之一。5月時一名YouTuber「鄭呵呵」對此發布一則廣告策略的討論影片，不料竟引來主角本人回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTuber鄭呵呵於5月時發布影片「你知道這是什麼嗎？看看最近的Ellen Pro，為什麼有些YouTube廣告令人厭煩？」，於內容中以Ellen Lin的亞馬遜店商廣告為題分析廣告投放策略，並分析此類廣告令人厭煩的五大原因，而昨（1）日Ellen Lin竟真的看到這則影片，並於影片下方留言。

▲Ellen Lin（Ellen Pro）於YouTuber鄭呵呵的影片下方回應。（圖／鄭呵呵YT） 
▲Ellen Lin（Ellen Pro）於YouTuber鄭呵呵的影片下方回應。（圖／鄭呵呵YT） 
Ellen Lin態度大方，先是感謝鄭呵呵「真的非常謝謝您的建議跟解釋」，解釋「直到這一陣子的事情我才了解你所說的這些，畢竟人不在台灣，所以原本完全不知道網友為什麼會這樣批評」，接著反省自身「也是到最近我才發現我台灣的廣告預算投放有錯誤加上廣告style不適合台灣，才會被大眾誤認爲詐騙」，「這陣子出現太頻繁，傷到了大家的眼睛 ，真是抱歉。未來的廣告會針對台灣市場做改進，真心感謝您的這支影片。謝謝你」。

網友對於Ellen Lin的回應相當興奮，留言：「拜託不要減少廣告，我真的超愛看」、「雖然我不是數學家，但預算有放錯對吧？」、「拜托直接轉型迷因youtuber，我還想看你的迷因，雖然我不是數學家，但是支持的+1」。 （編輯：李惠婷） 

「你知道這是什麼嗎」？亞馬遜姊不忍了　新廣告開槓酸民

Google地圖別搜亞馬遜雨林！「激情裸戰」驚呆網：好高清

台灣混血女YouTuber飄仙氣！激似廣末涼子　50萬人全淪陷

9位最帥YouTuber名單公開！網公認第一是他：理想型老公

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀