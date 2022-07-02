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超玄心測！最想借用哪把傘？秒揭你「察言觀色」能力多強

▲如果你到了一間咖啡廳，要離開時突然下起大雨，此時店員指向傘區說「這四把雨傘選你喜歡的用吧！」你會選擇借用哪隻呢？（圖／翻攝《shinri》）
▲如果你到了一間咖啡廳，要離開時突然下起大雨，此時店員指向傘區說「這四把雨傘選你喜歡的用吧！」你會選擇借用哪隻呢？（圖／翻攝《shinri》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 17:36:12

心理測驗通常都會透過人的直覺反應，來測出個人潛在且無法自知的真實性格。近期日本知名網站《shinri》又分享一道題目，答案能測出你是否懂得「察言觀色(讀空氣)」的能力程度及習慣！

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如果你到了一間咖啡廳，要離開時突然下起大雨，此時店員指向傘區說「這四把雨傘選你喜歡的用吧！」你會選擇借用哪隻呢？A紅色雨傘、B藍色雨傘、C黃色圓點雨傘、D粉紅色雨傘

答案區

A：紅色雨傘－察言觀色能力60%

選擇紅色雨傘的人，通常靈機應變能力非常強大，可以很快看出整個團體的氛圍，同時還能快速進行換位思考。

雖然你腦袋動得很快，但卻偏好長期經營一段關係，不會隨意改變。同時你也能不隨波逐流，保持好真正的自我。

▲紅色雨傘。（示意圖／翻攝Pexels）
▲紅色雨傘。（示意圖／翻攝Pexels）
B：藍色雨傘－察言觀色能力100%

選擇藍色傘的這類人，通常就像有心電感應一般，能夠瞬間看穿在場所有人的感受。因此在人際關係的處理上，你們能做到堪稱完美，連困難的愛恨糾葛你們都能順利排解。

▲藍色雨傘。（圖／翻攝Pexels）
▲藍色雨傘。（圖／翻攝Pexels）
C：黃色圓點雨傘－察言觀色能力10%

選擇黃色圓點傘的朋友，平時幾乎都照著自己的節奏生活，絲毫不在乎周遭環境的變化。同時也因為這種特質，對你們而言察言觀色的能力根本不需要。

但回想一下，過去你們是否曾有講出一句話，就瞬間讓全場凍結的經歷？這就是你們沒有意識到這點的證明。

▲粉紅色雨傘。（示意圖／翻攝Pexels）
▲粉紅色雨傘。（示意圖／翻攝Pexels）
D：粉紅色雨傘－察言觀色能力30%

選擇粉色雨傘的人，平時過於在意各種枝微末節的小事，這會導致你根本看不透事情的全貌，在旁人眼中就會是個只顧自己問題的人。

在團體生活中，你很常會一個人失控或陷入自我迴圈中，更常是被開口提醒「請注意現在狀況」的那個人。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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