超玄心測！最想借用哪把傘？秒揭你「察言觀色」能力多強

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答案區
A：紅色雨傘－察言觀色能力60%
選擇紅色雨傘的人，通常靈機應變能力非常強大，可以很快看出整個團體的氛圍，同時還能快速進行換位思考。
雖然你腦袋動得很快，但卻偏好長期經營一段關係，不會隨意改變。同時你也能不隨波逐流，保持好真正的自我。
B：藍色雨傘－察言觀色能力100%
選擇藍色傘的這類人，通常就像有心電感應一般，能夠瞬間看穿在場所有人的感受。因此在人際關係的處理上，你們能做到堪稱完美，連困難的愛恨糾葛你們都能順利排解。
C：黃色圓點雨傘－察言觀色能力10%
選擇黃色圓點傘的朋友，平時幾乎都照著自己的節奏生活，絲毫不在乎周遭環境的變化。同時也因為這種特質，對你們而言察言觀色的能力根本不需要。
但回想一下，過去你們是否曾有講出一句話，就瞬間讓全場凍結的經歷？這就是你們沒有意識到這點的證明。
D：粉紅色雨傘－察言觀色能力30%
選擇粉色雨傘的人，平時過於在意各種枝微末節的小事，這會導致你根本看不透事情的全貌，在旁人眼中就會是個只顧自己問題的人。
在團體生活中，你很常會一個人失控或陷入自我迴圈中，更常是被開口提醒「請注意現在狀況」的那個人。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。