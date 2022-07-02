重機男上國道卻沒違規？內行見「這路段」笑了：全台唯一
騎士到底該不該上國道？一直是社會經常吵翻的議題。近日，大型重機臉書粉絲團「94要上國道」就發起活動，號召全國重機騎士上高速公路表達心聲，也引來民眾高度關注，警方更開出至少20幾張罰單。對此，一名重機網友就特別騎上國道兜風分享感受，但他在法律上並未違規，意外引發大家討論。
臉書社團「爆廢公社」，2日一名網友PO出在高速公路上騎車的照片，直呼「今天天氣多雲時晴，騎上國道來兜風一下!」同時也分享感受騎在國道上的感受「因為今天不趕時間，就在外車道定速80慢慢騎，騎乘起來的體驗非常舒適，沒有遇到危險，路上沒有被逼車，大家都很友善，希望未來全台所有國道都能想這裡一樣和平」。
貼文一出，立刻釣出不少網友們狂罵，「都還沒開放，就是犯法！真的不要！」、「如果事項是真的拍犯罪的照片貼上來是什麼心態？」「禁止重機上國道」。但也有不少人認出該路段，「這是國三甲，重機唯一能行駛的路段」、「國3甲對吧！」「懂釣欸國3甲」、「這條超過80就超速了。」雙方再度引發口水戰。
據了解，原PO騎乘的路段是「國3甲」（國道3號甲線），是一條可連接台北市大安、文山、新北市深坑的道路，早在2012年就排氣量逾250c.c.之大型重型機車行駛。另據《高公局》官網解釋，國道快速公路開放250c.c.以上大型重型機車行駛路段「僅有國道3甲。」同時也呼籲，因快速公路速度較快，提醒機車騎士行駛該路時應遵循相關規定，切勿誤駛入國道3號，亦請其他路段機車騎士勿誤入其他各國道，以免受罰。（編輯：詹鎰睿）