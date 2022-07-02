COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

重機男上國道卻沒違規？內行見「這路段」笑了：全台唯一

▲有網友分享，他騎重機上國道的照片，再度掀起大家戰火，但經過查詢後，原PO並未違規，因為該路段的確開放重機行駛。（圖／爆廢公社）
▲有網友分享，他騎重機上國道的照片，再度掀起大家戰火，但經過查詢後，原PO並未違規，因為該路段的確開放重機行駛。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 22:28:25

騎士到底該不該上國道？一直是社會經常吵翻的議題。近日，大型重機臉書粉絲團「94要上國道」就發起活動，號召全國重機騎士上高速公路表達心聲，也引來民眾高度關注，警方更開出至少20幾張罰單。對此，一名重機網友就特別騎上國道兜風分享感受，但他在法律上並未違規，意外引發大家討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆廢公社」，2日一名網友PO出在高速公路上騎車的照片，直呼「今天天氣多雲時晴，騎上國道來兜風一下!」同時也分享感受騎在國道上的感受「因為今天不趕時間，就在外車道定速80慢慢騎，騎乘起來的體驗非常舒適，沒有遇到危險，路上沒有被逼車，大家都很友善，希望未來全台所有國道都能想這裡一樣和平」。

▲有網友分享騎重機上國道的照片，再度掀起大家戰火。（圖／爆廢公社）
▲原PO疑似故意釣魚，惹怒不知情的網友狂罵，再來一一打臉。不少人覺得無聊「故意找架吵，是什麼心態？」（圖／爆廢公社）
貼文一出，立刻釣出不少網友們狂罵，「都還沒開放，就是犯法！真的不要！」、「如果事項是真的拍犯罪的照片貼上來是什麼心態？」「禁止重機上國道」。但也有不少人認出該路段，「這是國三甲，重機唯一能行駛的路段」、「國3甲對吧！」「懂釣欸國3甲」、「這條超過80就超速了。」雙方再度引發口水戰。

據了解，原PO騎乘的路段是「國3甲」（國道3號甲線），是一條可連接台北市大安、文山、新北市深坑的道路，早在2012年就排氣量逾250c.c.之大型重型機車行駛。另據《高公局》官網解釋，國道快速公路開放250c.c.以上大型重型機車行駛路段「僅有國道3甲。」同時也呼籲，因快速公路速度較快，提醒機車騎士行駛該路時應遵循相關規定，切勿誤駛入國道3號，亦請其他路段機車騎士勿誤入其他各國道，以免受罰。（編輯：詹鎰睿）

絲襪妹「騎重機」辣到爆紅！神級腿看光　真實身分尷尬了

不輸千萬超跑！阿伯重機載嬤買菜　「7位數起跳」網跪了

手機鏡頭壞掉了！重機妹打卡被迫「進入戰鬥」　萬人笑瘋

重機網紅「千字遺書」曝！一年後竟成真：下輩子會戒騎車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀