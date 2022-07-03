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斷言「台灣下半年3災禍」！泰國四面佛警告：別掉以輕心

▲泰國四面佛警告台灣「下半年將有3災禍」，提醒「別掉以輕心」。（圖／翻攝自福運泰佛堂臉書粉專）
▲泰國四面佛警告台灣「下半年將有3災禍」，提醒「別掉以輕心」。（圖／翻攝自福運泰佛堂臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 10:53:56

清水孟國際塔羅小孟老師昨（2）日在臉書發文，表示板橋福運泰佛堂1日透過泰國皇家塔羅牌感應四面佛，並在中午12點抽出3張牌，也是泰國四面佛想告訴台灣下半年要注意什麼事件。對此，小孟老師也分別解讀這3張牌的意思，提醒台灣下半年應注意疫情、投資訊息與地震

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▲泰國四面佛警告台灣「下半年將有3災禍」，提醒「別掉以輕心」。（圖／翻攝自福運泰佛堂臉書粉專）
▲泰國四面佛警告台灣「下半年將有3災禍」，提醒「別掉以輕心」。（圖／翻攝自福運泰佛堂臉書粉專）
*抽到第一張牌為魔術師牌「象神牌」。

小孟老師解釋此牌魔術師，泰國稱祂為象神，象神在泰國裡也代表健康，這也顯示疫情看似好轉大家掉以輕心，秋冬會再有一波新的感染病毒，因此大家務必要隨時保持謹慎多洗手，減少出入危險的公共場所。四面佛也指出2023年夏天整體疫情就能逐漸獲得控制，新的疫苗現出，2023年夏天能提供阻斷傳染根源的疫苗，屆時世界終將鬆一口氣。

*接著廟方又抽出第二張牌為「星星牌」。

小孟老師解釋此牌中為泰國女神，滿天的星斗代表世界性的金錢與經濟，下半年世界各地的經濟充滿挑戰，台灣也很難獨善其身，因此7月開始投資人在投資方面一定要格外小心謹慎，希望逢低買進的朋友建議採用定期定額不宜躁進。小孟老師也解釋下半年經濟動能不足，股匯市震盪非常大，台灣的經濟會下修但不會太難看，想投資的朋友暫時先觀望等待9月再慢慢佈局。

*最後廟方抽到第三張牌為「審判牌」。

廟方抽出第三張牌為審判牌，小孟老師解釋此牌中有火劫，代表民眾務必要注意用火，有火災或者較大地震發生，特別留意舊大樓或者餐廳，會有火燒與爆炸的事件發生，此牌泰國女神揮舞雙手有抵擋災厄發生的手勢，顯示神明會抵擋災厄讓事件能得到化解或減輕。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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