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為何男人愛看美女？原因揭曉　醫曝研究：2次以上就沒了

▲黃軒醫師最近分享國外「男人為何喜歡看美女」的研究，內容指出，男性的研究結果可用「柯立芝效應」來分析。（示意圖／取自unsplash）
▲黃軒醫師最近分享國外「男人為何喜歡看美女」的研究，內容指出，男性的研究結果可用「柯立芝效應」來分析。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 12:01:02

重症科醫師黃軒平常在臉書除了分享衛教醫學資訊，也會分享有趣研究。他最近提到國外一項「男人為何喜歡看美女」的研究，內容指出，男性的研究結果可用「柯立芝效應」來分析，這是一種雄性動物的進化特徵，對於新出現的異性，通常會有較高的吸引力和交配意願，但女性的研究結果卻「完全相反」。

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醫師黃軒在臉書發文，表示在生活中應該有不少女性曾有被異性偷瞄的經驗，但「為何男人這麼喜歡看美女」，黃軒表示，在過去就有相關研究，蘇格蘭斯特靈大學和格拉斯哥大學一起合作研究，發表在國際期刊，研究中研究人員找了83名女性和 65名男性，這些男生女生，都會看到5名男性和女性的照片，並給予評分。

黃軒說，研究結果在不同性別上也有不同結果。女人通常在看到同一個男人的臉越多次，會感覺那男人是愈可靠和性感的；但男人看到同一個女人的臉，「兩次以上就沒有吸引力了」，而且看到同一個女人的臉次數越多，女人的吸引力就會越小

▲黃軒醫師最近分享國外「男人為何喜歡看美女」的研究，內容指出，男性的研究結果可用「柯立芝效應」來分析。（示意圖／取自unsplash）
▲黃軒醫師最近分享國外「男人為何喜歡看美女」的研究。（示意圖／取自unsplash）
研究人員認為，女人看到熟悉的異性臉多次，才能產生多的可靠信任，就像是男生追女生時，也要以很多方式、很多次約會，才能女生產生好感與信任。但研究人員也發現，男人，可以多次出現男人的臉孔，給予高的吸引指數！但對女人，就沒有如此了，「男人看美女照片 ，超過兩次，吸引力就開始會下降了」，尤其是有新的美女出現時，之前的美女照片的吸引力就會下降。

「為什麼會如此大不同」，黃軒也表示，在過去就有很多科學家在動物行為觀察到，「這是一種雄性動物的進化特徵」，而科學家給予一個特殊效應名詞「柯立芝效應（Coolidge effect）」，是指雄性動物（以及少數情況指雌性），對於新出現的異性，有較高的吸引力和交配意願，即使牠已與目前週遭或舊有異性，已有交往的經驗

黃軒表示，這樣的柯立芝效應在動物演化上的意義是非常重要的，可刺激雄性與更多雌性交配，進而產生更多子代。但是心理學家也提醒，在生物學上的演化特徵，目前仍然會表現在我們日常生活中，看到不同美女或帥哥的吸引力，但是不代表你可以跟很多不同的異性生一大堆的小孩，這可是違背現代文明社會人性倫理道德規範的。（編輯：郭佩蓉）

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