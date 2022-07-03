旅館內發現「詭異物品」她怕爆！全場狂勸報警：超級恐怖

我是廣告 請繼續往下閱讀
他們發現當下便立刻拿去給櫃檯並表示狀況，清潔阿姨拿過去也和櫃檯人員說「好像是吸毒的」，後來對方只說會處理並更注意，原PO與男友就走了，但感覺對方並沒有要報警的意思，他們倆又回去詢問，豈料對方竟然說「東西丟掉了」，但他們相當擔心衛生問題，「她講了一句『但針頭是蓋著的不是嗎』」，也讓原PO愣住「所以就可以因為針頭是蓋著的就裝作沒事嗎」？
後來對方又去問了主管，主管則表示「沒有丟掉」，並會釐清整個狀況，「然後男友就再次提到衛生問題，因為底下幾張衛生紙我們是都有用到的，甚至倒數2、3張衛生紙還有接觸到私密處…怕會有病菌傳染之類的」，但對方卻要他們不用太擔心，「如果旅館真的沒有後續的動作那我們應該報警處理嗎？因為第一次遇到真的很慌，感覺當下也沒處理好，所以想上來問問大家的想法」。
貼文一出，網友全傻眼，並且急勸報警，「雖然不曉得那針筒是用來施打什麼，但感覺旅館應該報警，提供數日內有入住這間房的登記資料，搞不好就抓到有吸毒前科或通緝犯了」、「這個很恐怖欸，萬一感染到愛滋...！」、「也太噁心，針筒欸」。
也有自稱是飯店員工的網友回應，「在職的飯店櫃檯路過，應該說這種事情要看每間飯店是怎麼處理的。我們飯店是會聯繫認識的警察提供基本資料請他們調查對方有沒有前科，不會直接打電話報警，如果確認到客人有被通緝警察就會請我們留意這個人有沒有再入住，我們飯店之前有接過這種客人很常把針筒丟進馬桶沖掉，導致我們的化糞池堵住回流流滿整個大廳，那天之後就會特別注意這種客人，真的是洗地板洗怕了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995