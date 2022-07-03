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爸「1理由」遺產全給姊姊！他愣：我怎麼辦　網反讚賺到

▲原PO表示爸爸以「姊姊能力差」為由，要把遺產全部給姊姊，讓他很傻眼，貼文一出，網友反讚「賺到」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
▲原PO表示爸爸以「姊姊能力差」為由，要把遺產全部給姊姊，讓他很傻眼，貼文一出，網友反讚「賺到」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 14:32:54

遺產該怎麼分配一直都是讓不少家庭苦惱的問題，而晚輩們也常為此傷和氣、撕破臉；對此，就有一名男網友發文，表示姊姊30幾歲了仍單身，也沒有好的收入與存款，爸爸不希望她未來流落街頭，就以「姊姊能力差」當理由，決定將財產都留給她，也讓原PO很傻眼，貼文一出，立刻掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「爸爸說遺產都要給姐姐」為題發文，表示姊姊年輕時不愛讀書，很愛玩，私立科大畢業，工作常常亂換，現在30幾歲了不僅沒結婚，也沒有好的收入、沒什麼存款，「現在一年賺不到40萬」。

豈料爸爸竟然以「姊姊能力差」為由，說未來家裡房子要留給姊姊，不希望姊姊流落街頭，「人壽保險也留給她，大概兩百多萬」，但這也讓他超傻眼，「我說所以我怎麼辦，爸爸表示，我跟我女友都是國立大學熱門系所的，未來收入不會太差，兩個人可以一起買房，難度不高，因為房子只有一間，沒辦法留給我」，讓他感嘆「心裡好不平衡，賺的多難道是種錯誤嗎？賺的多就沒資格分財產嗎？所以我是不是可以以後都不要照顧他，有事情叫他都叫姐姐做就好」？

▲原PO表示爸爸以「姊姊能力差」為由，要把遺產全部給姊姊，讓他很傻眼，貼文一出，網友反讚「賺到」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Unsplash）
▲原PO表示爸爸以「姊姊能力差」為由，要把遺產全部給姊姊，讓他很傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「你可以把照顧爸媽責任給你姐反正她也沒結婚，相信我放棄一間房跟200萬一定賺」、「可以給姐姐啊！ 但爸媽未來老了，姐姐負責照顧，畢竟家產都給她，所以她要負責吧」、「父母偏心而不平分錢真的爛透了」、「沒關係阿，都給你姐，責任也是」。

不過，也有網友認為，「沒辦法，父母都是為了自己的兒子女兒每個都過的好，我能理解，他覺得你以後會過的很好甚至比你姐還好，會不缺這間房跟200w，所以才選擇給你姐，我覺得不要太在意就好，本來就沒公平這件事，你本來就沒錯，應為你賺的就都是自己的」、「財產本來就是爸媽的呀，爸媽想怎麼分配都可以啦，他們的考量也是有道理，手心手背都是肉，可能沒把姊姊培養好覺得愧疚吧？ 除非他們要求你要回饋他們，不然父母的資產我其實都當沒有一樣，不健康的不甘心會讓心生病的，換個角度想，你要替自己感到驕傲，是不用讓父母擔心的孩子，希望你可以早日想開」。（編輯：郭佩蓉）

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