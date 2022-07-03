爸「1理由」遺產全給姊姊！他愣：我怎麼辦　網反讚賺到

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豈料爸爸竟然以「姊姊能力差」為由，說未來家裡房子要留給姊姊，不希望姊姊流落街頭，「人壽保險也留給她，大概兩百多萬」，但這也讓他超傻眼，「我說所以我怎麼辦，爸爸表示，我跟我女友都是國立大學熱門系所的，未來收入不會太差，兩個人可以一起買房，難度不高，因為房子只有一間，沒辦法留給我」，讓他感嘆「心裡好不平衡，賺的多難道是種錯誤嗎？賺的多就沒資格分財產嗎？所以我是不是可以以後都不要照顧他，有事情叫他都叫姐姐做就好」？
貼文一出，掀起熱議，「你可以把照顧爸媽責任給你姐反正她也沒結婚，相信我放棄一間房跟200萬一定賺」、「可以給姐姐啊！ 但爸媽未來老了，姐姐負責照顧，畢竟家產都給她，所以她要負責吧」、「父母偏心而不平分錢真的爛透了」、「沒關係阿，都給你姐，責任也是」。
不過，也有網友認為，「沒辦法，父母都是為了自己的兒子女兒每個都過的好，我能理解，他覺得你以後會過的很好甚至比你姐還好，會不缺這間房跟200w，所以才選擇給你姐，我覺得不要太在意就好，本來就沒公平這件事，你本來就沒錯，應為你賺的就都是自己的」、「財產本來就是爸媽的呀，爸媽想怎麼分配都可以啦，他們的考量也是有道理，手心手背都是肉，可能沒把姊姊培養好覺得愧疚吧？ 除非他們要求你要回饋他們，不然父母的資產我其實都當沒有一樣，不健康的不甘心會讓心生病的，換個角度想，你要替自己感到驕傲，是不用讓父母擔心的孩子，希望你可以早日想開」。（編輯：郭佩蓉）