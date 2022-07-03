凹裝潢師傅順手換燈！阿婆喊「會補上工資」 結局超傻眼
尊重專業這件事隨著時代演進，逐漸開始受到大眾的重視。不過就有裝潢師傅控訴最近幫年邁的客戶更新天花板，處理好後客戶又希望他順便幫忙裝燈泡「會額外貼工資」，沒想到慘痛的結局曝光也讓不少網友氣憤。
一位裝潢師傅在臉書《爆怨公社》上發文提到「最近幫一位70歲女屋主更換房間的天花板，沒想到換完後，屋主又使出苦肉計『我老了沒什麼力氣，順便幫忙換一下客廳、廚房的電燈，我再貼你工資』」。
原PO聽完也一口答應，沒想到因為移開物品加上電路老舊，最終又多花了1小時才完成。而等到原PO準備離開開口請款時，沒想到屋主阿婆開始硬凹「天花板的錢我給你！裝電燈你做送的」。
現場氣氛一度凝結，原PO率先打破沉默「天啊！是妳一直拜託我，說會補貼工資給我的，怎麼會變成我做送的！看家境，我敢保證你的家境是我的家境5倍好」，但最終原PO仍只收到天花板的工資，更讓他無奈「真的歸剛欸，謝謝社會教我的事」。
不少網友看完也紛紛氣憤表示「不尊重專業，多花一點時間把舊的裝回去，叫他自己想辦法」、「很多長輩都很愛說順便，倚老賣老，好像我們不答應就是不尊重長輩」、「要有自己的底線，太善良人家就會吃你吃死死」、「不尊重專業的事情還是很常發生」、「有錢人有錢的其中一個方式是省錢」。（編輯：潘毅）