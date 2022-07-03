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僅超過3天！美國俄亥俄州10歲受虐女童「墮胎被拒絕」

▲僅因超過《心跳法案》3天，美國俄亥俄州10歲受虐女童被拒絕墮胎。（示意圖，與當事人無關／Pixabay）
▲僅因超過《心跳法案》3天，美國俄亥俄州10歲受虐女童被拒絕墮胎。（示意圖，與當事人無關／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 16:07:432022-07-03 16:11:22

美國聯邦最高法院（Supreme Court）確定推翻《羅訴韋德案（Roe v. Wade）》，裁定墮胎並非憲法所賦予的權利，並讓各州自行決定是否實施禁令。法案通過不到數天，一位俄州10歲女童就因此被拒絕進行墮胎手術，因其懷孕天數超過法令規定週數三天。

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據外媒報導，位處印第安納波利斯（Indianapolis）的婦產科醫師Caitlin Bernard，接到來自俄亥俄州專門處理兒童虐待案醫生的電話，表示有名10歲的女童懷孕6週又3天，已超過俄州《心跳法案》的時限規定。該法案明令女性懷孕超過6週能檢測到胎兒心跳，將禁止一切墮胎行為，即使是非自願性交所導致的懷孕也不例外。

▲荷蘭17歲少年手術麻醉清醒後卻不會說母語。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名俄州10歲女童被拒絕墮胎，該案件在國外引起大量關注。（示意圖／pixabay）
因目前印第安納州墮胎法尚未改變，故Bernard能接受這名女孩的手術，而類似情況目前已發生多起，各地被限制墮胎的孕婦都遠道而來，可印第安納州大會將於7月25日討論限制墮胎政策，未來該地可能很快也開始有類似禁令，這讓Bernard非常痛苦：「很難想像在短短幾週內，我們將再也沒有能力進行此類手術」。（編輯：李惠婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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