僅超過3天！美國俄亥俄州10歲受虐女童「墮胎被拒絕」
美國聯邦最高法院（Supreme Court）確定推翻《羅訴韋德案（Roe v. Wade）》，裁定墮胎並非憲法所賦予的權利，並讓各州自行決定是否實施禁令。法案通過不到數天，一位俄州10歲女童就因此被拒絕進行墮胎手術，因其懷孕天數超過法令規定週數三天。
據外媒報導，位處印第安納波利斯（Indianapolis）的婦產科醫師Caitlin Bernard，接到來自俄亥俄州專門處理兒童虐待案醫生的電話，表示有名10歲的女童懷孕6週又3天，已超過俄州《心跳法案》的時限規定。該法案明令女性懷孕超過6週能檢測到胎兒心跳，將禁止一切墮胎行為，即使是非自願性交所導致的懷孕也不例外。
因目前印第安納州墮胎法尚未改變，故Bernard能接受這名女孩的手術，而類似情況目前已發生多起，各地被限制墮胎的孕婦都遠道而來，可印第安納州大會將於7月25日討論限制墮胎政策，未來該地可能很快也開始有類似禁令，這讓Bernard非常痛苦：「很難想像在短短幾週內，我們將再也沒有能力進行此類手術」。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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