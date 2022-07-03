漢堡王27年全勤員工爆紅！經理送禮寒酸 網捐900萬力挺
美國漢堡王一位員工福特（Kevin Ford），今年54歲的他入職27年從未請假，保持全勤紀錄連續27年，在如今的就職市場可說十分難得，也讓店經理決定送上禮物致意。不過經理送上的是些原子筆、糖果、電影票等等小東西，讓網友直呼寒酸、沒誠意，結果福特女兒在網路為他發起募款，最後金額突破31萬美元、約924萬新台幣，福特爆紅後還上節目暢談心聲，直呼十分驚喜與感謝各地的網友。
綜合外媒報導，在拉斯維加斯一家漢堡王工作連續27保持全勤的福特，原本店經理並未察覺此難得紀錄，後來聽到福特與同事閒聊時提起，才動念要送福特一些紀念禮物，就是原子筆、糖果、電影票、星巴克的杯子等等小東西。
店內並拍下福特開箱禮物的過程，福特開心對鏡頭比讚，直呼自己很榮幸收到這些禮物，本來應是一件美談，不料許多網友認為贈品過於寒酸，顯得沒誠意。而在引發關注後，福特女兒也在網路上設立了一項募款活動，希望讓福特可以買機票來探望孫子。本來目標是募得200美元機票錢，結果網友反應超熱烈，最後募款金額一口氣突破31萬美元。
美國NBC電視台《今日秀》更是邀請福特一家人上節目，福特透露自己已經4年多沒看到孫子，很開心藉著這機會享受天倫之樂。福特十分感謝網友們的好意，對於這筆錢該怎麼用，福特表示還沒有想到那麼遠。且福特也特別強調，當初收到店經理那些禮物時一樣很高興，因為這也是對方的心意。
至於如何做到連續27年全勤，福特則笑稱「大概我是機器人吧」，並表示沒有什麼訣竅，需要養家糊口所以就是埋頭工作。對於自己突然在網路爆紅，福特認為應該是因為大眾喜歡看見知足常樂的人，福特也呼籲大家繼續把愛散播出去。（編輯：倪浩軒）