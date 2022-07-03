12星座「一週運勢」曝光！雙子恐遭坑殺　這位事業大爆發

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白羊座：天氣越來越熱，你要懂得控制自己的脾氣，特別在這一周盡量克制內心的衝動與慾望。所謂色字頭上一把刀，關於感情方面的互動，如果有吵架、小誤會，或是與舊情人之間的糾葛矛盾，希望你可以用智慧化解。如果你非要跟對方爭一個誰對誰錯，誰輸誰贏，小心意氣用事的後果就是兩敗俱傷。切記，關於你的愛情，是慢慢談情說愛，談出來的。所以多跟對方說一些情話吧，少說抱怨的話。
金牛座：經歷過上半年財運不穩定的狀況，到了下半年之後，你在用錢理財方面，會越趨於謹慎。這一周是一個明顯需要用錢花費的時刻，但是你現在花錢消費已經不再像過去那要粗手大腳的，現在你會有預算概念，如果超過了本月的預算範圍，你可以就會選擇省下來不消費。最近的感情運勢，希望你可以睜大眼睛，不要談了戀愛之後就無條件的付出。對待愛情不設防的結果，就是賠了夫人又折兵。
雙子座：最近是你明顯求財的時刻，你想要賺錢、想要增加收入的企圖心非常強烈。但是滿腦子想要賺錢的後果就是容易發生鬼迷心竅的狀況。如果有朋友推薦你賺錢獲利很高的投資標的，你自己一定要睜大眼睛，因為裡面可能暗藏很多投資缺陷和陷阱。你最近如果想要找朋友合夥集資做生意，這是一個好的事情，但凡事都要注意其中的機會與危機，免得把資金投入了，卻發現對方跑路了，或是被對方坑殺了。最近愛情運勢可以期待，你變得溫柔而且開始注意打扮。
巨蟹座：最近要注意個性迷糊的問題可能導致你在事業、工作上出現危機。你最近特別容易發生記錯帳、記錯數字，或是記錯日期的事情，把很重要的議程忘得一干二淨。小心因為自己的疏忽，影響了大家的工作節奏，這樣可能會在上司面前留下壞印象。讓你日常生活魂不守舍的狀況，可能跟你的愛情、婚姻在最近觸礁有關。請你一定要先平復自己的內心，這樣才可以用平靜、有智慧的態度，處理你的工作和愛情。
獅子座：最近的工作雖然忙碌，但是你本身的企圖心與自信心並沒有完全展現出來，更多的時候，是隨著工作的發展而載浮載沉。這一段時間你的得失心比較重。希望可以快速成功，希望可以立刻獲得耀眼的成績，這種目標導向的工作方式並沒有不好，但有時候難免會給人一種不通情面或是唯利是圖的感覺。建議你，在人際關係受挫的時候，可以到寺廟走一走。最近的感情運則是享受廣結善緣與開拓你的人際關係發展。
處女座：最近在人際關係的互動上，請你要特別注意自己的言語和表達，因為詞不達意，不僅是無效的溝通，更可能造成誤會與摩擦。所以在職場中，有時候多一事，不如少一事。寧願多傾聽，也要少抱怨。特別如果你最近想要調職、想要換單位、換部門、或是想要佔缺的朋友，行事一定低調再低調。免得被同事當成箭靶或是眼中釘。最近的愛情是屬於幸福時刻，來自職場中上司關愛的眼神，讓你感覺到幸福與溫暖。
天秤座：最近是你在事業、工作領域中嶄露頭角的重要時刻。尤其是上半年無心於工作、事業的人，到了下半年建議你要急起直追。只要你確立自己的目標與公座願景之後，一定可以在工作領域中滿載而歸。最近剛從學校畢業的社會新鮮人，可以積極安排面試求職，你會如願得到自己喜歡的工作。想要出國遊學、或是出國進行短期的語文練習的同學，你的夢想也將在這個暑假實現。關於愛情，一個遠距離的戀愛機會正在醞釀中，可以真心把握。
天蠍座：要注意交通方面的問題，如果喜歡開快車，或是夜歸、晚歸的朋友，晚上去吃宵夜，或是去酒吧喝酒，一定要多注意自身安全，面得遇到流氓、混混，可能造成你自身安全與財物的損失。最近的愛情運勢屬於乾柴烈火的形勢，單身的朋友特別容易看對眼，在酒精、音樂與氣氛的烘託之下，讓你有一種墜入愛河的感覺。只是艷遇來得快，去得也快，自己要懂得保護自己，免得自己的真心被負心漢辜負、踐踏。
射手座：最近要多注意居家方面的設施，例如家具使用年限、保固期限和一些家用電器的安全性。如果已經出現漏水、漏電、或是家具的內裡彈簧斷裂，可能要找時間修繕，或是適時汰舊換新。總之，最近會因為家具、電器、室內裝潢的問題而花錢。另外想要搬家，或是另外找房子租屋的朋友，最近請積極一點，你會找到適合你的房子的。最近的愛情會有意想不到的好運氣，只要你願意主動連絡對方，浪漫的感情就有可以發生。
魔羯座：最近想要賺錢、想要發財、想要致富的念頭是非常強烈的。可能是受到通膨的影響，你突然覺得有錢是非常重要的事情。如果沒有錢，可能就無法實現你的夢想。為了可以快速致富，你把眼光投射到房地產的投資，與土地的整合開發，如果現在正在面對老屋拆遷補償的朋友，這絕對是一個致富的機會。最近面對愛情，你有更成熟的態度，你希望可以遇到一個讓你把心定下來，穩定交往的人，最好彼此都有結婚、組織家庭的打算。
水瓶座：最近身邊可能經常會出現關於生離死別的事情，又可能是自己的同學、有可能是自己的鄰居、或是自己家中長輩。總之，在人生面對生離死別問題時，會讓你用另外一種更哲學、更人性的方式來思考自己當前的生活以及未來的發展。你可以多涉獵一些關於心理學、哲學、歷史和宗教學的知識，或許可以為你當前混沌、迷惘的人生，找出一條新的出路。最近的感情，你需要的是陪伴。就是一種單純的、簡單的互相照看，不須多費唇舌的安靜陪伴。
雙魚座：進入夏天之後，天氣炎熱，確實一點一滴在消耗你的精神與體力，你最近容易感覺身體僵硬、肩膀容易酸痛、大腿、小腿，只要多走幾步路，第二天就容易出現乳酸堆積的狀況，建議你，夏天到了，要注意身體的驅熱、抗暑。如果身體累積過多的熱氣無法適度調節，可能會加快身體出現疲勞、疲倦的狀況。希望你可以在中午的時候小睡片刻，這樣對恢復疲勞是有幫助的，最近的愛情發展，想談戀愛的能量仍然是非常強烈的。建議你多交朋友，一定可以找到一個個性、默契、生活習慣與喜好都類似的對象。（編輯：潘毅）
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