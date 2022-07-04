女性吃太多冰會生理痛？醫師告訴你真相：該擔心的是腰圍
根據中央氣象局預估，這週盛夏將再次回歸，全台各地又要飆高溫，天氣這麼熱，很多人喜歡吃冰消暑，但老一輩勸年輕人不要吃太多冰，尤其愛提醒女性生理期的時候千萬別吃冰，以免生理痛變得更嚴重，不過這樣的觀念是正確嗎？好日子診所家醫科醫師蕭伶茲表示，以西醫的理論，其實吃冰和女性生理痛沒有直接的關係，但女性的脂肪本來就比較容易囤積，吃太多冰很可能導致更多的脂肪囤積在腹部，讓腰圍變粗，這恐破才是女性朋友要特別留意的。台灣基層中醫師協會理事長陳潮宗則說，吃冰容易造成氣滯血凝，女性吃太多冰容易引起生理痛、頭痛等症狀，還是最好少吃為妙。
蕭伶茲表示，吃冰本身除了要考慮熱量是否造成肥胖的問題以外，如果身體很熱的時候，一口氣吃下太多冰進去體內，腸胃急速降溫可能引發腹痛、腹瀉問題。至於女性生理痛其實跟吃冰沒有太大的關係，以西醫的觀點來說，生理痛主要是因為子宮內膜疾病與子宮功能問題，與是否吃冰並沒有關係。
不過蕭伶茲提醒女性朋友，女性先天上比較容易囤積脂肪，吃太多冰容易讓身體以為外在環境改變，進而加速囤積脂肪，其中女性為了保護生殖系統，因此脂肪最容易囤積在腹部，導致腰圍不斷變粗。「所以經常吃冰的女性朋友，還是得適量控制比較好。」
中醫師陳潮宗表示，中醫的觀點認為冰品是寒濕的東西，吃太多冰會「氣滯血凝」，進而影響到身體的氣血循環，導致五臟六腑代謝出問題。尤其對虛寒體質的人來說，更容易造成刺激作用，如果本身就有慢性胃炎、頭痛、生理痛的人，冰品最好少吃為妙。不過吃冰也並非都是壞處，如果在酷暑高溫環境下工作，吃冰可以快速消暑、降低體溫，讓身體快速恢復正常，而喉嚨不適或吞嚥困難的人，吃點冰也能夠緩解症狀，並且增加身體熱量補充。
陳潮宗強調，正常來說，每次吃冰最好不要超過500毫升，每天不要吃超過2次，如果是大碗的挫冰，最好兩個人吃一碗，適度適量就好。