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直覺選一寵物！日超人氣心理測驗　秒揭你成長貴人在哪裡

▲日本網站分享超人氣心理測驗，透過選一寵物測出你的成長貴人在哪裡。（圖／翻攝自Oricon news）
▲日本網站分享超人氣心理測驗，透過選一寵物測出你的成長貴人在哪裡。（圖／翻攝自Oricon news）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 22:00:05

2022年已經過了一半了，回顧上半年你的生活，是否一切都如自己所願，還是覺得某方面仍有欠缺、希望出現貴人能拉自己一把？來試試看《Oricon news》所分享的心理測驗，會影響你的關鍵人物究竟是誰，到底人生的貴人在何方？

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問題：請依直覺挑出你會選什麼小動物當作寵物？

A. 狗狗

B. 貓咪

C. 兔子

D. 倉鼠

▲請依直覺從狗狗、貓咪、兔子、倉鼠當中擇一當寵物。（圖／翻攝自Oricon news）
▲請依直覺從狗狗、貓咪、兔子、倉鼠當中擇一當寵物。（圖／翻攝自Oricon news）
答案揭曉～

選擇A. 狗狗的人：

你的關鍵人物是「給你挑戰的人」，這些人也許是任何人，並在任何時間或場合都可能會出現，他們會帶給你強烈的負面能量與痛苦，雖然當下很難受，但是請接下挑戰，這並非意味著你必須順從對方的意思，而是要好好去轉化這負能量帶來的轉變，只要能勇敢踏出這一步經歷考驗，就能將挑戰轉化成巨大養分，而且你可能會驚訝地發現，原來自己是有能力可以跨過那些看似無法超越的高牆。

選擇B. 貓咪的人：

你的關鍵人物是「你的家人」，原生家庭都會帶給人莫大的影響力，無論是價值觀、個性、或是做人處事的態度，都多多少少受到家人潛移默化的影響。或許有些人成長時會受到家庭帶來的負面影響，但是不斷逃避或是抗拒只會帶來更大痛苦，只要能試著用不同角度去看待，或許就能理智地看清問題點並接受，就能產生力量讓自己有所成長。

選擇C. 兔子的人：

你的關鍵人物是「朋友或是前輩」，你喜歡交朋友，也很真誠地對待友人，也很願意在朋友身上花錢。但是要小心，不是每一個朋友或是前輩都值得託付真心，有時候太仁慈反而會對自己招來不利，因此要學習認清現有的關係，就能讓你有所領悟。

選擇D. 倉鼠的人：

你的關鍵人物是「大師級人物」，這些人可能是老師、主管階級的人物，他們在各個領域裡累積了許多經驗與相關知識，因此可以為你帶來不少好的建議，請多多與他們保持關係，有問題盡量發問，也許很快他們就會為你的生活產生重大影響力。（編輯：陳珮瑜）

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