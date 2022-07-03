直覺選一寵物！日超人氣心理測驗　秒揭你成長貴人在哪裡

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問題：請依直覺挑出你會選什麼小動物當作寵物？
A. 狗狗
B. 貓咪
C. 兔子
D. 倉鼠
答案揭曉～
選擇A. 狗狗的人：
你的關鍵人物是「給你挑戰的人」，這些人也許是任何人，並在任何時間或場合都可能會出現，他們會帶給你強烈的負面能量與痛苦，雖然當下很難受，但是請接下挑戰，這並非意味著你必須順從對方的意思，而是要好好去轉化這負能量帶來的轉變，只要能勇敢踏出這一步經歷考驗，就能將挑戰轉化成巨大養分，而且你可能會驚訝地發現，原來自己是有能力可以跨過那些看似無法超越的高牆。
選擇B. 貓咪的人：
你的關鍵人物是「你的家人」，原生家庭都會帶給人莫大的影響力，無論是價值觀、個性、或是做人處事的態度，都多多少少受到家人潛移默化的影響。或許有些人成長時會受到家庭帶來的負面影響，但是不斷逃避或是抗拒只會帶來更大痛苦，只要能試著用不同角度去看待，或許就能理智地看清問題點並接受，就能產生力量讓自己有所成長。
選擇C. 兔子的人：
你的關鍵人物是「朋友或是前輩」，你喜歡交朋友，也很真誠地對待友人，也很願意在朋友身上花錢。但是要小心，不是每一個朋友或是前輩都值得託付真心，有時候太仁慈反而會對自己招來不利，因此要學習認清現有的關係，就能讓你有所領悟。
選擇D. 倉鼠的人：
你的關鍵人物是「大師級人物」，這些人可能是老師、主管階級的人物，他們在各個領域裡累積了許多經驗與相關知識，因此可以為你帶來不少好的建議，請多多與他們保持關係，有問題盡量發問，也許很快他們就會為你的生活產生重大影響力。（編輯：陳珮瑜）