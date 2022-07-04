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台大男喊沒讀書天份！考嘸「4科系」嘆：不上不下最痛苦

▲一名台大男學生表示自己「沒有讀書天份」，透露自己考不上「4科系」醫牙電資，感嘆「不上不下最痛苦」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay ）
▲一名台大男學生表示自己「沒有讀書天份」，透露自己考不上「4科系」醫牙電資，感嘆「不上不下最痛苦」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 09:03:34

能在高中念第一志願建中，大學又考上台大的人，是一般人眼中名副其實的學霸；不過，就有一名台大男學生發文，表示自己「沒有讀書天份」，並透露自己考不上「4科系」醫牙電資，後來選了一個不討厭的科系來念，只「為了留在台大」，感嘆「不上不下最痛苦」，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「不上不下的成績才是最痛苦的」為題發文，表示也許對某些人來說，曾經念第一志願高中又考上台大的他，是無庸置疑的學霸，「但對我而言，當我進了建中，看過許許多多優秀的人，也曾經妄想自己能成為那個『醫牙電資』，很抱歉的是，我就是做不到，最後選了一個不討厭的科系來念，只為了留在台大」。

原PO提到，自己很難跟別人啟齒「沒有讀書天份」，畢竟台大也算前中段的成績了，「但在我眼中，又或者是我身邊朋友的影響下，這樣的我，就是沒有讀書天份、也不夠努力，承擔不起學霸的稱號」，他也在文末解釋，發這篇文沒其他意思，「只希望跟我有一樣困境的人能釋懷，不論你們是在為什麼目標努力，我知道當夢想超出自己能力之上的時候，那種無力的感覺都是一樣的，既然沒天份，就更加努力吧」。

▲一名台大男學生表示自己「沒有讀書天份」，透露自己考不上「4科系」醫牙電資，感嘆「不上不下最痛苦」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自 Pixabay ）
▲一名台大男學生表示自己「沒有讀書天份」，透露自己考不上「4科系」醫牙電資，感嘆「不上不下最痛苦」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自 Pixabay ）
貼文一出，有網友認為，「霸言霸語，在建中台大說自己沒有讀書天份，那看來我可能連讀書的資格都沒有」、「看到台大發這種文更讓我痛苦了」、「那我怎麼辦？」、「我先去投胎了」、「我先去旁邊哭一哭」、「我心痛」；但也有網友表示，「努力就夠，何必在乎天份」、「同感」、「看到要考醫牙的朋友，同樣痛苦，卻又待在其他三類的系，不上不下」、「加油」、「別這樣啦！世界上又不只有醫牙電資，你已經贏過很多人了」。

其中，還有網友安慰他並給出建議，「拍拍，成績沒那麼好在台大確實是比較煎熬的事情，但是如果你的生活有方向，那恭喜你，不要管成績了，朝著它前行去努力，如果還沒有，我建議你多接觸你可能有興趣的東西，找到更多的可能性，雖然我自己有點後悔浪費太多時間在奇奇怪怪的地方，但是過程中你會對自己更加了解。擁有好成績你可能會覺得很滿足，但是只有好成績你會很痛苦，更別說是不能維持的時候，只能告訴你，放下成績看看世界上其他比成績更有意義的事情，雖然以前的生活讓我們的世界剩下成績，但是未來還有不同的可能」。（編輯：郭佩蓉）

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