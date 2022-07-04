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郭靜「明星級滷味」進軍台北101！限6天請吃1元鮑魚麵

▲藝人郭靜投資的明星級滷味「麻十七川滷專売所」，成功以「最貴拌麵」在遠百竹北掀起話題，正式進軍台北101百貨，7/5～7/10連續6天請吃1元鮑魚麵。（圖／翻攝自郭靜Claire FB）
▲藝人郭靜投資的明星級滷味「麻十七川滷專売所」，成功以「最貴拌麵」在遠百竹北掀起話題，正式進軍台北101百貨，7/5～7/10連續6天請吃1元鮑魚麵。（圖／翻攝自郭靜Claire FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-04 11:23:26

藝人郭靜投資的明星級滷味「麻十七川滷專売所」，年初於遠百竹北開賣「最貴拌麵」，一碗要價368元的鮑魚小麵，早上才開門營業就秒售5碗，成功打響名號。將於明（5）日正式進軍台北101百貨，7/5～7/10連續6天請吃1元鮑魚麵！

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▲女星郭靜吃貨魂爆發，投資開設「麻十七川滷專売所」，將挑戰大家嗜辣程度。（圖／翻攝自郭靜Claire FB）
▲女星郭靜吃貨魂爆發，投資開設「麻十七川滷專売所」，將挑戰大家嗜辣程度。（圖／翻攝自郭靜Claire FB）
低調的吃貨女星郭靜，投資開設的「麻十七川滷專売所」，以花椒、香草、桂皮、草菓、甘草、八角、白荳蔻及茴香等經典十七種中藥秘製滷汁，採用浸漬48小時的涼滷手法，打造四川椒麻口味的「明星級滷味」，呈現「香大於麻，麻大於辣」的特殊風味。並大方提供麻十七椒麻和川南魚醬2種特色沾醬汁，讓大家自由搭配，重口味的消費者一定要嚐嚐。

▲麻十七川滷專売所打造「香大於麻，麻大於辣」的滷味。（圖／麻十七川滷專売所提供）
▲麻十七川滷專売所打造「香大於麻，麻大於辣」的滷味。（圖／麻十七川滷專売所提供）
「麻十七川滷專売所」最早於年初在遠東百貨竹北店開幕引起話題，尤其每日限量的「鮑魚小麵」，在招牌拌麵裡放入個頭超大的鮑魚3顆，獲「最貴拌麵」稱號，不但沒有嚇退消費者，反而成功引起話題，想吃還不一定有。為慶祝明天正式進軍台北101百貨地下美食街，不只有神秘嘉賓蒞臨開幕剪綵，更祭出超多美食優惠。

▲麻十七川滷專売所獨創鮑魚小麵。（圖／麻十七川滷專売所提供）
▲麻十七川滷專売所獨創鮑魚小麵。（圖／麻十七川滷專売所提供）
7/5(二)～7/10(日)限6天，購買全系列鮑魚小麵，第二碗只要1元，（每人限購1組）。消費滿258元，贈送川麻小麵1碗（價值88元）；消費滿358元，贈送川麻小麵1碗和飲料一杯（價值50元的仙草冰茶和涼山秘釀烏梅，可自選）；滿588元，贈送鮑魚小麵1碗（價值188元）及飲料1杯；滿998元，贈送頂級鮑魚小麵1碗（價值368元）及飲料1杯。7/9(六)還有一日店長郭子乾、一日店員郭靜一起迎接大家。

▲於遠百竹北打響名號的麻十七川滷專売所，正式進軍台北101地下美食街。（圖／麻十七川滷專売所提供）
▲於遠百竹北打響名號的麻十七川滷專売所，正式進軍台北101地下美食街。（圖／麻十七川滷專売所提供）
同樣在台北101地下美食街的阿達師五星麵舖，深知台灣人無辣不歡，也推出全新力作「五星麻辣滷味」，不只經典椒麻炸蛋麵辣得好過癮，還打造一次裝滿牛肉、鴨血、凍豆腐、老油條的麻辣四寶湯滿足味蕾，並附上能DIY專屬辣度的五星麻辣醬酥麻你的胃。「五星麻辣滷味」每份食材40元起，小拼盤裝滿五種選擇也只要98元起，挑戰大家的嗜辣程度。

▲阿達師五星麵舖全新力作「五星麻辣滷味」開賣。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲阿達師五星麵舖全新力作「五星麻辣滷味」開賣。（圖／豆府餐飲集團提供）

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