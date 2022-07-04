先浸泡更乾淨？達人曝「洗衣1行為」超NG：細菌萬倍成長
洗衣服是日常生活中最常見的家事之一，不過其中卻大有學問！就有人好奇洗衣服前到底該不該浸泡，家事達人陳安琪透露，端看衣物的污垢程度而定，不過就算要浸泡，也記得不要在室溫浸泡一整個晚上，否則細菌會以「萬倍」飆速成長，十分恐怖。
陳安祺在節目《媽媽好神之俗女家務事》中提到，洗衣服的頻率沒有絕對答案，端看家庭人口數及個人習慣，不過若是平時工作會大量流汗的人，衣服換下後被放置三天，恐怕已經變成「細菌培養皿」，建議最好是2天之內洗掉。
至於洗衣服一定要浸泡嗎？陳安琪表示，浸泡是根據衣物的污垢狀況而定，可以使用洗衣機來輔助，「像以前阿嬤、媽媽輩的都會想說睡覺、洗完澡就把衣服泡著，隔天早上再洗，其實這個是很可怕的事情」，因為天氣炎熱，讓泡衣水溫溫的，時間又長達一個晚上，衣服上的細菌是成萬倍在成長，「當然要浸泡可以，我們通常浸泡是抓30分鐘以內，你要浸泡就是15到20分鐘，浸泡完趕快清洗掉，這是最好的」。
此外，陳安琪還指出，換下來的衣服一定要記得保持乾燥，並舉了一個宜蘭朋友為例，對方換完衣服之後就放在洗衣籃裡，洗衣籃又擺在廁所，廁所濕氣重，他放三天衣服就發霉了，因此換下來的衣服要放在乾燥的地方，最好是可以離開浴室，除非浴室本身就很通風，另外流汗完脫下的衣服，也要記得盡快清洗。（編輯：賴禹妡）