買了汽車超後悔！「致命原因」抖出 全場點頭認：真的難
在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的時代，生活實屬不易，不過對於生活必需品、必要支出又不得不屈服，對此，就有網友表示「有汽車超吃力」，並揭開致命原因「養車超貴」，貼文一出，立刻掀起熱議。
該名網友在PTT以「養一台車到底多難的八卦？」為題發文，表示他朋友很簡樸，不過最近可以便宜得到一台親戚不要的二手車（10年車），市價約18萬，特價12萬，親友價9萬，「要保險燃料稅停車費油錢保養費用，我看一年養車費用恐超過車價9萬以上」，也讓他不禁擔心「我朋友月薪40K左右，這樣負擔會不會太吃力呢？有沒有養車這方面的八卦」？
貼文一出，不少人紛紛感嘆「車子到手後，每年要付的保險費汽燃等稅，你就會後悔有車」、「一定一堆東西壞了要換」、「撇開油錢，修過一輪後，應該不用九萬，但頭半年可能會修不少」、「親友車除非用送的不然出問題你也難處理啦」、「我猜要能動還要花十萬」、「我七年車月油錢2500，保養一次2000，保險一年4000多，兩個稅金」、「養一年10萬，汽油保險保養差不多啦」。
其中，也有網友好奇，「一年要9萬，你是買5000cc喔」、「養什麼車，要9萬？」、「九萬有點兒誇張」；但也有網友表示，「養房子更貴」、「不行再賣不會？怕啥」、「不爽不要養，自己量力而為吧」、「看哪牌」、「保險1萬+稅金大概2萬多啦，說修很大的別誤導，新車放幾年年就剩50萬了，你修中古會需要20萬以上？連中古車都養不起，還是回去騎二輪吧」。（編輯：郭佩蓉）