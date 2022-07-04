澎湖最強不是黑糖糕？眾推「2神品」最值得：唯一會回購
澎湖位於台灣離島地區，其擁有豐富的海洋資源，還有許多人文景點，且每至夏日都因晴朗天氣和眾多美食和娛樂，成為最熱鬧的觀光勝地之一。對此，就有網友好奇詢問「澎湖什麼名產值得買？」除了知名的黑糖糕以外，也有內行推薦「2神品」，大讚直呼「唯一會一直買的！」
原PO於PTT八卦板上以「認真問澎湖什麼名產值得買」為題發文，其於內文中詳列多款澎湖名產，包括黑糖糕、乾貨、各類海鮮醬等，表示「冷凍類的不想帶，宅配的話就覺得沒必要，有沒有澎湖人來推薦一下」。
問題曝光後，隨即引起鄉民們熱烈討論，「乾貨，真心不騙」、「黑糖糕甜而不膩」、「手工麵線，真心推」、「絕對是水產類」、「仙人掌冰啊」、「起個大早去魚市場逛逛，海鮮很新鮮，真心推薦」。
在眾多留言中，除了經典名產黑糖糕以外，多數人也相當推薦「花生酥」，認為「我唯一會一直買的就是花生酥」、「黑糖糕花生酥都好吃到爆」、「花生酥，極推」、「花生酥很神」、「花生酥，only」。
此外，「干貝醬」等海鮮醬也被許多老饕點名，「干貝醬，海鮮類的醬不錯」、「我是覺得XO干貝醬最值得而已」、「干貝醬也不錯」、「干貝小魚乾辣醬跟小卷辣醬」、「小魚多的干貝醬」。（編輯：陳雅雲）