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現在台灣泡麵王是哪包？「3經典」無法超越：戰力依舊強

▲台灣泡麵市場競爭激烈，就有網友好奇詢問「現在最頂的泡麵是那一包？」而引起討論。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲台灣泡麵市場競爭激烈，就有網友好奇詢問「現在最頂的泡麵是那一包？」而引起討論。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 14:17:31

台灣泡麵市場競爭激烈，近年來還有許多國外品牌出現，讓消費者選擇更加多樣，但其中仍有許多老牌泡麵，依舊是不少人心中的最愛。對此，就有網友好奇詢問「現在最頂的泡麵是那一包？」而引來內行人推薦3款經典。

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原PO於PTT八卦板上以「現在最頂的泡麵是那一包」為題發文，表示以前台灣泡麵競爭激烈，包括統一肉燥麵、來一客海鮮口味、味味A排骨雞麵和維力炸醬麵等，各個都是頂尖高手，「韓國日本外國貨根本不敢來競爭」，這就讓他好奇詢問「現在最頂的泡麵是哪一包，還是台灣的嗎」。

▲原PO好奇「50元以下哪款泡麵最強」，貼文一出，老饕全推「來一客」，大讚「吃它就夠了」、「再戰十年」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有網友好奇詢問「現在最頂的泡麵是那一包？」（示意圖／記者陳雅雲攝）
問題一曝光，隨即引起老饕們留言推薦，「肉骨茶麵」、「韓國拉麵戰力都蠻強的，怎麼煮都有嚼勁」、「我最近都在吃印尼炒泡麵」、「小時候覺得最好吃的是家傳洋菇牛肉泡麵，那種味道長大後至今沒有能超越」、「素飄香麻辣+1」。

在眾多留言中，「維力炸醬麵」被最多人點名，「維力還是最頂的」、「維力阿！炸醬麵有香」、「還是維力炸醬麵」、「唯一支持維力炸醬麵」；另外，也有內行提及「來一客」和「台酒系列」，坦言「便宜：來一客，奢華：花雕雞麵」、「來一客、排骨雞麵」、「我覺得是花雕雞麵」、「台酒花雕酸菜牛肉麵，超推」。（編輯：陳雅雲）

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