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下半年該「轉換跑道」？專家曝神準預言　選中這張給解答

▲工作上遇到瓶頸時，難免會動了離職的念頭。（示意圖／Pixabay）
▲工作上遇到瓶頸時，難免會動了離職的念頭。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 17:24:03

工作上遇到瓶頸時，難免會動了離職的念頭，有的人想跳槽別間公司，有的人則是想轉換工作類型，對此塔羅牌老師艾菲爾就公布一則神準卡牌預言，可以知道是否下半年該轉換跑道，只要放鬆心情從下列四張牌中選出一張牌，就能知道下半年是否該換工作，記得請身邊需要的朋友一起測測，為彼此互相打氣！ 

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A、倒水的女子 

B、穿黃衣的女生 

C、手握金幣的女子 

D、古樹與六把劍 

▲（圖／翻攝自「塔羅牌老師艾菲爾」臉書粉專）
▲放鬆心情從四張牌中選出一張牌，就能知道下半年是否該換工作。（圖／翻攝自「塔羅牌老師艾菲爾」臉書粉專）
【選好看解答】

答案A、倒水的女子 

選這張牌表示不建議你下半年換工作，雖然你想換工作，卻感到力不從心。你對於工作是有理想與願景的，而現況卻令你感到失望。你需要評估，所謂理想的條件是否能依樣畫葫蘆使用在現況上？建議你要對環境和自己的能力有信心，重新調整腳步後，你會發現其實在目前的位置上也能大有可為。 

答案B、穿黃衣的女生 

選這張牌表示不建議你下半年換工作，你對於工作熱情而有活力，在工作上的表現也是可圈可點，運勢正好的時機，不妨繼續累積工作經驗，相信離晉升的機會也相去不遠。建議若有同事或其他部門需要協助，不妨成為大家諮詢的對像，這樣將有助於展現自己的能力，你也將能更快被發掘。 

答案C、手握金幣的女子 

選這張牌表示不建議你下半年換工作，雖然你所在的環境及現實條件、或公司文化上，對你來說不利或是不公平的，因此這樣條件下工作也相對吃力，但這份工作福利待遇或未來的錢景會是不錯的，繼續熬著總有天熬成婆。建議你先弄清楚自己的處境，並小心強勢的女性同事，目前也有可能比較容易受到女性主管的刁難。 

答案D、古樹與六把劍 

選這張牌表示建議你下半年可換工作，你所在的工作已是夕陽產業，或者職務上已沒有發展前景，建議不如藉由此次重新思考工作上的定位再出發，而你會選這張牌也像徵著開枝散葉，你將有更多選擇。下半年和異地有關的產業也將會相當興盛，若想找工作可多蒐集此方面的職缺和資訊，而且這次的預測，表示你所找到的工作待遇也會不錯。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信

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