朱俐靜平靜離世！演藝圈好友湧臉書　錯愕悼念：太突然了

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貼文底下眾人滿是不捨，許多演藝圈好友都來留言悼念，一時之間都無法接受。
曾沛慈：「真的太難接受⋯謝謝妳的笑，謝謝妳美麗的歌聲，我們常常都是工作場合才能碰到，但你總是面帶笑容和溫柔又開朗的談吐真的令我難忘，謝謝你。We’ll miss you forever」。
許志豪：「真的好捨不得，無論妳在哪裡，都是美麗的天使」。
郭婷筠：「一路好走，在天上要當最美的天使❤️謝謝妳的好聲音療癒大家的心」。
許仁杰：「妳在大家心中早已留下最美最燦爛的樣子，繼續當個愛唱歌的天使，這就是妳存在的力量」。
關韶文：「希望你在那裡一切都好，永遠會記得我們一百次的合唱和大笑，去做你喜歡的事吧」。
就連許多合作過的節目粉專，包括超級紅人榜、娛樂星聞等，都在第一時間哀悼，表達錯愕的神情「俐靜的歌聲永存在大家心中🙏謝謝你的作品總是帶給我們能量」、「太突然了⋯」。
據了解，朱俐靜於2021年就對外坦承自己罹患乳癌，同年10月更以病友身分出席乳癌防治公益記者會，當時他提到自己每個月都會定期回診，也持續服用藥物治療。然而，最後一次的臉書貼文則停在今年4月，自拍「九天玄女」的幽默影片，讓許久未見的粉絲們放心，怎料，今日卻突然傳出早在3日逝世的噩耗，讓外界相當不捨。（編輯：詹鎰睿）