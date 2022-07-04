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朱俐靜平靜離世！演藝圈好友湧臉書　錯愕悼念：太突然了

▲朱俐靜家人4日證實，朱俐靜於3日逝世，震撼娛樂圈。（圖／朱俐靜IG）
▲朱俐靜家人4日證實，朱俐靜於3日逝世，震撼娛樂圈。（圖／朱俐靜IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 20:12:262022-07-04 20:45:53

從《超級偶像》冠軍之姿出道的歌手朱俐靜，今（4）日由家人代為證實，朱俐靜已於3日平靜離開人世，震撼整個台灣娛樂圈，面對突如其來的消息，不少藝人好友都感到錯愕，紛紛湧入臉書悼念「太突然了」。

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朱俐靜臉書粉專今日發文，「來自俐靜家人的聲明：感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」。

▲演藝圈好友們湧入朱俐靜臉書悼念。（圖／朱俐靜臉書粉專）
▲演藝圈好友們，紛紛湧入朱俐靜臉書悼念。（圖／朱俐靜臉書粉專）
貼文底下眾人滿是不捨，許多演藝圈好友都來留言悼念，一時之間都無法接受。

曾沛慈：「真的太難接受⋯謝謝妳的笑，謝謝妳美麗的歌聲，我們常常都是工作場合才能碰到，但你總是面帶笑容和溫柔又開朗的談吐真的令我難忘，謝謝你。We’ll miss you forever」。

許志豪：「真的好捨不得，無論妳在哪裡，都是美麗的天使」。

郭婷筠：「一路好走，在天上要當最美的天使❤️謝謝妳的好聲音療癒大家的心」。

許仁杰：「妳在大家心中早已留下最美最燦爛的樣子，繼續當個愛唱歌的天使，這就是妳存在的力量」。

關韶文：「希望你在那裡一切都好，永遠會記得我們一百次的合唱和大笑，去做你喜歡的事吧」。

就連許多合作過的節目粉專，包括超級紅人榜、娛樂星聞等，都在第一時間哀悼，表達錯愕的神情「俐靜的歌聲永存在大家心中🙏謝謝你的作品總是帶給我們能量」、「太突然了⋯」。

據了解，朱俐靜於2021年就對外坦承自己罹患乳癌，同年10月更以病友身分出席乳癌防治公益記者會，當時他提到自己每個月都會定期回診，也持續服用藥物治療。然而，最後一次的臉書貼文則停在今年4月，自拍「九天玄女」的幽默影片，讓許久未見的粉絲們放心，怎料，今日卻突然傳出早在3日逝世的噩耗，讓外界相當不捨。（編輯：詹鎰睿）

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