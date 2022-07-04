朱俐靜才喊「要關心身體狀況」！粉絲湧IG安慰：會想念妳
從《超級偶像》奪冠的女歌手朱俐靜在去年發片記者會上，就曾經宣布自己在2020年罹患乳癌，原以為一切都得到控制，豈料在今（4）日傳出她於昨（3）日過世消息，而她在4月時還曾在個人IG上寫下：「要時時關心自己及身邊親友的身體狀況」，如今卻撒手人寰，享年40歲，讓許多圈內外好友以及粉絲感到錯愕又不捨。
朱俐靜自從罹患乳癌後，便常常置身於公益活動，個人的臉書以及IG最後一篇貼文，是停留在4月底一篇宣傳世界急性骨髓性白血病日(AML Awareness Day)，當時她不僅提醒大家有關AML的小知識，還在文末寫下：「希望大家除了做好防疫工作外，也還是要時時關心自己及身邊親友的身體狀況，不要錯過任何身體釋放出的警訊唷」，並在hash tag上寫著：「癒見希望」。
事實上朱俐靜先前在2021年底的時候，曾經消失2個月，後來才在2022年小年夜時發文報平安，當時她樂觀地提到：「新年前夕，已經預見新的一年大家要一起往前、奔向更有希望的地方！」、「相信這個宇宙、相信著大家、也相信我自己，一切都是活的、有選擇的！！」、「只要一起努力，都會好的」字字句句充滿希望與活力。
而朱俐靜過世消息曝光後，經紀公司也發表聲明：「來自俐靜家人的聲明：感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」
而粉絲得知消息後，紛紛湧入她的IG留言：「會想念你」、「一路好走，力量一直存在。謝謝妳」、「不痛了，一路好走，妳的歌聲會永遠留在大家的心中」、「R.I.P.」、「謝謝你，用歌聲陪伴我的童年」、「想你」、「真的好震驚，辛苦妳了，不痛不痛了，我們會一直記得妳溫暖的歌聲，一路好走，謝謝妳帶給我們美好的回憶！RIP」。（編輯：陳珮瑜）