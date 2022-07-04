不能跨縣市！高雄借YouBike無法台南還車 網揭差異性
現在越來越多人響應環保以及交通便利性，都會選擇租用公共自行車代步，而全台有不少縣市也都紛紛增設這項便民服務。不過就有一名網友上網抱怨，日前他從高雄騎YouBike到台南，才發現無法跨縣市還車，貼文一曝光立刻引起熱議。
這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示日前從高雄租借YouBike一路騎到台南，才發現台南建置的公共自行車租賃系統為「T-Bike」，因為與「YouBike」系統不一樣，而且原PO裝的APP只會顯示單車可借或可還的數量，並無顯示是Ubike1.0或2.0還是T-bike系統，導致他人雖然已經在停車場，卻無法歸還單車，以至於他必須又要折返高雄，讓他忍不住抱怨：「同樣都是台灣的『公共自行車』為何不能夠跨縣市借還？就連同一家的You-Bike2.0也不能從台北騎去台中還…」。
貼文一曝光，立刻有網友表示：「T跟U，不是1.0和2.0差別！！」、「就不是一家公司，不然你去蘋果問它為什麼不能維修安卓」、「你去7-11買東西買錯了，你跑去全家然後認為全家會給你退換嗎？」、「U-bike不是讓你騎長途的」、「你怎麼會產生ubike和tbike是同一家的幻覺」，不過也有網友出面緩頰：「競爭對手又如何？一卡通、悠遊卡超商不也都能用？大眾運輸不也是支援？」、「歐盟已經規定幾年後通用type C囉，到時候就可共用了，先進思維就是會聽到不便去改善不便」。
另外也有網友補充，「臺南市是自己開發的獨立系統，這比較尷尬，再來，UBIZKE問題，這是縣市政府簽約租用拆帳問題了。台北租的車，帳目上算台北市政府資產，跨縣市移動後，到台中後，到時又有需要用人工搬運的方法將這台後送回台北」、「現在北北桃是可以跨縣市還車的，新竹縣市、苗栗、台中也是可以跨縣市，至於什麼時候台北到台中都可以跨縣市還車，應該有機會吧…」、「認真回，如果開放這樣跨縣市騎，每個縣市的車輛數會變動，有些增加有些減少，雖然量夠大也可能不變，但對於企業經營成本可能會提高不少⋯要不斷跨縣市把車多的運到車少的縣市，要去外地還是公共腳踏車-大眾運輸-到當地再騎當地的公共腳踏車比較好」。（編輯：陳珮瑜）