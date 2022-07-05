朱俐靜癌逝！全台每天31人罹乳癌 有「3徵兆」別再拖了
歌手朱俐靜在2021年初罹患乳癌，雖然積極接受治療並且保持樂觀，但4日仍傳出她不敵病魔離世的消息，讓不少演藝圈好友以及粉絲相當不捨。而事實上，乳癌一直都是台灣女性癌症發生率首位，平均每天都會有31人診斷出乳癌，過往在節目當中，也有醫師建議民眾，如果在自家發現乳房的硬塊出現「2徵兆」時一定要儘速就醫，以免病情惡化。
根據衛福部國健署統計，乳癌為我國婦女發生率第1位的癌症，好發高峰落在45歲至69歲之間，國內每年約1萬6000至1萬8000人罹患乳癌，逾2000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。
而節目《醫師好辣》就曾經邀請乳房外科醫師陳賢典講解乳癌相關常識，提到如果摸到乳房硬塊，發現「腫瘤形狀怪怪的」就要非常小心，他解釋，因為典型良性腫瘤的形狀應該規則如「圓形或橢圓形」，邊界清晰、內容均勻，相對比較可以放心追蹤，因此只要發現腫瘤形狀詭異、邊界影像模糊不清，就有病變的風險。
陳醫師也說，「腫瘤的穩定度也是關鍵」，如果在3～6個月短時間發現大小、形狀或內容穩定度發生變化，也必須要注意；而另外，即便是一般良性腫瘤通常穩定且不會太大，當發現「腫瘤大小」超過2、3公分以上，即便是外型是規律形狀，也還是有潛在病變危險性，也需要馬上就醫。
而根據國健署官網也建議，45歲以上婦女以及40-44歲二等親內，有乳癌家族史者，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，政府補助這兩類人每2年進行一次乳房X光攝影檢查，民眾若符合資格，可至各地乳房X光攝影醫療認證機構受檢，認證名單可從國民健康署網站查詢，若民眾有意受檢，可選擇鄰近院所受檢，或逕洽所在地衛生局（所），替自己的健康把關。（編輯：張嘉哲）