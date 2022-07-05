朱俐靜奪超偶3冠軍！他問「當年多強？」　影片翻出全愣

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貼文一出，網友紛紛回應「唱功絕對朱俐靜最強，創作的話艾怡良」、「那時只追張芸京跟艾成兩屆，朱俐靜當年是很猛喔？」、「艾怡良跟朱例靜算不錯了」、「朱俐靜很強嗎，當年沒追不知道唱怎樣，後面歌很好聽，我對亞軍比較有印象欸，符瓊音跟楊蒨蒔」、「超偶男生我最喜歡吳海文，女生最喜歡朱俐靜」、「朱俐靜跟艾怡良絕對最強」、「朱俐靜又美唱功又好，絕對最強」、「艾怡良是創作派，朱俐靜實力演唱派」。
而也有網友回文翻出朱俐靜當年在《超級偶像3》當中的決賽最終回選曲，以Celine Dion（席琳·狄翁）名曲《I Surrender》應戰，一唱完後主持人利菁也給予擁抱，評審王治平老師則說「妳今天的表現，除了冠軍我還能說什麼呢？」給予超高評價，也拿下45.9的超高分數，讓全場尖叫聲不斷，最終奪下超偶第三屆的冠軍。
如今朱俐靜因癌症病逝，讓不少粉絲湧入過往比賽影片直呼「會永遠記得您帶給我們的美妙音樂及歌聲」、「謝謝朱俐靜有力而溫暖的歌聲陪我們走過數十年！一路好走！」、「第一次看到朱俐靜當年比賽的影片，原來從那時候就那麼會唱！謝謝妳的《存在的力量》陪我走過低潮期！一路好走！」（編輯：張嘉哲）