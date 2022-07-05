COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

朱俐靜生前暖舉曝光！他洩2人最後對話　網見內容全心痛

▲歌手朱俐靜從《超級偶像3》以冠軍之姿出道，曾唱紅《存在的力量》以及《一千萬次的淚水》等歌曲。（朱俐靜臉書）
▲歌手朱俐靜從《超級偶像3》以冠軍之姿出道，曾唱紅《存在的力量》以及《一千萬次的淚水》等歌曲。（朱俐靜臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 08:54:45

歌手朱俐靜從《超級偶像3》以冠軍之姿出道，曾唱紅《存在的力量》以及《一千萬次的淚水》等歌曲，然而在去年10月出席表演後，就未曾公開露面，沒想到4日朱俐靜家人證實她於3日離世，享年40歲，震撼演藝圈及各界。而同為歌手的好友賴銘偉除了在臉書悼念她以外，也貼出生前與朱俐靜的最後對話，讓不少網友看了直呼「太心痛了.....」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴銘偉貼出一張與朱俐靜的合照，照片中朱俐靜笑容燦爛，賴銘偉說道「自己雖然生病了，但是依舊默默關心和給予溫暖，很高興我能夠認識妳這麼棒的朋友，我會一直記得永遠懷念，相信妳一定會成為另個世界最正的美聲天使！謝謝妳，辛苦了」並且附上兩人最後對話內容。

▲
▲賴銘偉貼出與朱俐靜最後的對話，即便自己生病仍舊在關心別人。（圖/賴銘偉臉書）
只見貼出的照片中，即便是朱俐靜在生病期間，仍然主動關心賴銘偉的狀況，向賴銘偉表示「很久以前就有發現你不太一樣，只是沒有去找原因，後來好像有點知道，反正你一定也不太想講，我就是關心一下你心情就好」、「我也是有默默在發摟你」讓賴銘偉相當感動直呼「女神真的很暖」，朱俐靜面對病情也樂觀向賴銘偉表示「不用擔心我啊，可以的時候我就把日子過好，眼前有甚麼就來面對什麼」。

如今朱俐靜離世，不少網友看了這對話後滿是心疼「自己都生病了...還是不忘要關心別人，真的是太暖了QQ」、「看了好心痛，怎麼有如此善良的人」、「大家都依依不捨捨不得，MIU真的很棒！祂已經無病無痛無罣礙了！麻煩大家永遠記得暖心的MIU與祂美妙的歌聲，相信愛永遠存在的」、「太心痛的對話了....銘偉也要加油！」、「錯愕，真是天妒英才，一路好走」、「真的是一位暖心的姐姐，走得太突然了....希望她依舊在天堂可以開心地歌唱」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲賴銘偉貼出與朱俐靜生前的合照，讓粉絲看了相當鼻酸。（圖/賴銘偉臉書）

NOW早報／朱俐靜曾喊話朱芯儀「一起加油」！4個月後離世

朱俐靜罹癌曾陷低潮！今生最大遺憾「無緣拿一座金曲獎」

朱俐靜癌逝！全台每天31人罹乳癌　有「3徵兆」別再拖了

朱俐靜奪超偶3冠軍！他問「當年多強？」　影片翻出全愣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀