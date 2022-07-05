朱俐靜生前暖舉曝光！他洩2人最後對話 網見內容全心痛
歌手朱俐靜從《超級偶像3》以冠軍之姿出道，曾唱紅《存在的力量》以及《一千萬次的淚水》等歌曲，然而在去年10月出席表演後，就未曾公開露面，沒想到4日朱俐靜家人證實她於3日離世，享年40歲，震撼演藝圈及各界。而同為歌手的好友賴銘偉除了在臉書悼念她以外，也貼出生前與朱俐靜的最後對話，讓不少網友看了直呼「太心痛了.....」。
賴銘偉貼出一張與朱俐靜的合照，照片中朱俐靜笑容燦爛，賴銘偉說道「自己雖然生病了，但是依舊默默關心和給予溫暖，很高興我能夠認識妳這麼棒的朋友，我會一直記得永遠懷念，相信妳一定會成為另個世界最正的美聲天使！謝謝妳，辛苦了」並且附上兩人最後對話內容。
只見貼出的照片中，即便是朱俐靜在生病期間，仍然主動關心賴銘偉的狀況，向賴銘偉表示「很久以前就有發現你不太一樣，只是沒有去找原因，後來好像有點知道，反正你一定也不太想講，我就是關心一下你心情就好」、「我也是有默默在發摟你」讓賴銘偉相當感動直呼「女神真的很暖」，朱俐靜面對病情也樂觀向賴銘偉表示「不用擔心我啊，可以的時候我就把日子過好，眼前有甚麼就來面對什麼」。
如今朱俐靜離世，不少網友看了這對話後滿是心疼「自己都生病了...還是不忘要關心別人，真的是太暖了QQ」、「看了好心痛，怎麼有如此善良的人」、「大家都依依不捨捨不得，MIU真的很棒！祂已經無病無痛無罣礙了！麻煩大家永遠記得暖心的MIU與祂美妙的歌聲，相信愛永遠存在的」、「太心痛的對話了....銘偉也要加油！」、「錯愕，真是天妒英才，一路好走」、「真的是一位暖心的姐姐，走得太突然了....希望她依舊在天堂可以開心地歌唱」。（編輯：張嘉哲）