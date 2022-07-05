《全明星4》成員爆有「啦啦隊女神」！蔡尚樺回應疑露餡
《全明星運動會》從第一季開播之後，就引起觀眾熱烈討論，還一舉拿下金鐘獎的殊榮，而節目製作即將邁入第四季，官方終於在本月2日釋出消息，表示7月24日第一集即將開播，而由於預告片相當精彩，讓不少網友憑藉截圖瘋猜成員，等不及想知道有誰會加入。而就在開播之前，先前的主持人蔡尚樺透過臉書宣布卸下賽事播報的主持棒，讓不少觀眾不捨，不過在貼文下方，啦啦隊女神林可和蔡尚樺的互動，令人不禁猜測，林可也將是新一季的參賽者之一。
蔡尚樺日前在臉書貼文指出「我從全明星運動會畢業囉！很榮幸能參與這麼優質熱血的節目！也謝謝電視台和節目台前幕後的夥伴們，讓我開發了自己的不同面向和更多可能，在全明星的階段性任務完成，也祝福改版後的第四季維持高流量高收視！我不會停止對體育領域的熱情，將會用不同的方式延續與貢獻，接下來也會迎向一個更大的挑戰！請大家拭目以待！」
貼文曝光之後，也引來不少觀眾不捨給予加油打氣，多位曾經在第一季以及第三季的成員也紛紛留言，例如吳心緹留言「謝謝尚樺的播報！辛苦啦」，小煜也表示「謝謝妳精彩的三季」，包括領隊江宏傑、搭檔徐展元都紛紛湧入關切並給予鼓勵跟祝福，留言區眾星雲集。
不過就在一片留言中，卻發現「啦啦隊女神」林可也留言「畢業快樂」，而蔡尚樺則回應「期待妳的表現」，似乎暗示林可將是《全明星4》全新成員之一，讓不少網友也驚呼「是不是有漏餡XD」、「歡迎林可加入全明星4？」讓許多觀眾認為這是蔡尚樺埋下的伏筆。
而事實上，除了蔡尚樺意外透露伏筆之外，在2日公開的預告片中，有多位怪物新人打破前三季學長姐創下的紀錄，就有網友透過影片短暫幾秒時間，對比出包括原子少年火星成員夏浦洋、新生代演員黃宏軒、林家佑等等都將有參與這次《全明星4》的賽事，不過一切都是忠實觀眾的猜測，真正的參賽選手，仍舊要依照《全明星運動會》官方宣布為主。（編輯：張嘉哲）