她租屋連碰壁8次！竹北房東皆回「1句話」　在地人也認了

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之後經歷多次嘗試後，終於才有了看房機會，男友甚至還穿上工作制服證明有正當工作，當下也願意馬上簽約付押金。而房東太太表示「要回去告知老公一聲，應該沒問題」，沒想到過一小時後又收到反悔簡訊「跟先生討論過，她希望租給園區工程師，所以很抱歉，讓您白跑一趟」。無奈遭遇也讓原PO感慨「真的傻眼…不是工程師到底怎麼了，其他行業的人就不正常嗎？」
看完原PO情侶檔的遭遇後，在地人也認了回應「我大學同學最近換到台X工作，房東看到他還自動降租他邊看房邊跟房東聊天，終於知道為什麼會這樣，很多竹北房東都是新竹科學園區的工程師去買的，可以想像成一種職業上的人脈」、「我在新豐上班，在新豐、湖口找房子幾乎都問職業，只租給工程師還蠻多的」、「我們家也是新竹的房子只給園區的人住，頂多給清交大的學生。不是說排擠其他人，而是那個圈子的人會互相介紹，久而久之我們的房間都是那圈子的人，就算換房客，他們也會介紹他們圈內的朋友來頂替住」、「那邊的房東都是覺得工程師的生活比較單純，怕出入複雜。再來如果常加班的話他們更喜歡，因為你回來就睡覺也不會對他們帶來其他的困擾」、「如果是我我也想租給工程師欸，工時長回來只睡覺，經濟穩定不容易拖欠房租，東西壞掉還會自己修」。（編輯：潘毅）