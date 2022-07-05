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她租屋連碰壁8次！竹北房東皆回「1句話」　在地人也認了

▲有位新竹妹打算與男友搬到竹北同居，多次看房後卻都碰壁，而房東們更是不約而同回了「這1句話」。（示意圖／翻攝自 pexels）
▲有位新竹妹打算與男友搬到竹北同居，多次看房後卻都碰壁，而房東們更是不約而同回了「這1句話」。（示意圖／翻攝自 pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 10:13:33

許多人會因為工作、求學等需求成為租屋族，一些房東也會設下條件，方便進行管理。不過就有位新竹妹打算與男友搬到竹北同居，多次看房後卻都碰壁，而房東們更是不約而同回了「這1句話」，遭遇曝光也讓在地人認了。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，自己與男友都是新竹人，目前交往約一年多，近期也決定搬出來到上班地點竹北同居，沒想到前後看了8次房卻都碰壁。她提到，有時打電話過去給房東要看房，對方都會直接開口回應「抱歉～只租園區有工作證的」，連看房的機會都沒有，就這樣被拒絕了8次，也讓原PO無奈「明明我們的工作也正當、收入穩定，而且詢問時也很有禮貌」。

▲科園里緊鄰新竹科學園區旁，區域內多以透天厝居多。（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹科學園區。（示意圖／NOWnews資料照片）
之後經歷多次嘗試後，終於才有了看房機會，男友甚至還穿上工作制服證明有正當工作，當下也願意馬上簽約付押金。而房東太太表示「要回去告知老公一聲，應該沒問題」，沒想到過一小時後又收到反悔簡訊「跟先生討論過，她希望租給園區工程師，所以很抱歉，讓您白跑一趟」。無奈遭遇也讓原PO感慨「真的傻眼…不是工程師到底怎麼了，其他行業的人就不正常嗎？」

看完原PO情侶檔的遭遇後，在地人也認了回應「我大學同學最近換到台X工作，房東看到他還自動降租他邊看房邊跟房東聊天，終於知道為什麼會這樣，很多竹北房東都是新竹科學園區的工程師去買的，可以想像成一種職業上的人脈」、「我在新豐上班，在新豐、湖口找房子幾乎都問職業，只租給工程師還蠻多的」、「我們家也是新竹的房子只給園區的人住，頂多給清交大的學生。不是說排擠其他人，而是那個圈子的人會互相介紹，久而久之我們的房間都是那圈子的人，就算換房客，他們也會介紹他們圈內的朋友來頂替住」、「那邊的房東都是覺得工程師的生活比較單純，怕出入複雜。再來如果常加班的話他們更喜歡，因為你回來就睡覺也不會對他們帶來其他的困擾」、「如果是我我也想租給工程師欸，工時長回來只睡覺，經濟穩定不容易拖欠房租，東西壞掉還會自己修」。（編輯：潘毅）

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