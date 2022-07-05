朱俐靜「最後身影」曝！4月影片疑暗示將離開 粉絲淚崩
歌手朱俐靜抗癌症兩年，但仍不敵病魔，經家人證實，已在本月3日因乳癌逝世，消息一出不只粉絲錯愕湧入臉書、IG等社群哀悼，演藝圈好友們也紛紛發文表達懷念，而知名節目《綜藝大熱門》也特別剪出朱俐靜日前參與錄影的片段，成為她最後一次上節目的珍貴身影。
朱俐靜在2021年4月時曾參與《綜藝大熱門》的錄影，昨（4）日節目也在YouTube上傳標題為「Miu 朱俐靜感謝妳留下美好給大熱門！謝謝有妳的歌聲，陪伴了我們」的片段，朱俐靜先是和主持人吳宗憲、閨蜜Lulu聊天互動，接著挑選出合作選手，與其一同演唱《一千萬次的淚水》，極具層次的情感堆疊和完美高音，讓現場都聽得如痴如醉。
而這次在《綜藝大熱門》的演唱，如今已成為她最後一次上節目唱歌的珍貴畫面，影片釋出後瞬間引起熱議，網友紛紛回應「聽到都起雞皮疙瘩了，希望妳在天堂能快快樂樂的唱著歌」、「零負評女孩，留下的都是滿滿的快樂、幸福的歌聲跟陽光燦爛的笑容」、「謝謝妳曾帶來的溫暖美好歌聲」、「看著看著...眼淚又奪眶」、「人生中的美好一直在失去，珍惜所有真的很重要」。
此外，除了生前最後一次上節目受到熱議外，朱俐靜在今（2022）年4月，也曾在個人臉書粉專發布貼文，寫道「出來這麼多天了，該回去看看」，並附上一段套入「上升」特效的影片，讓自己在片中不斷往上漂浮，還向鏡頭揮手道別，如今粉絲們重新回顧，也心痛表示「怎麼感覺像提前預告了」、「好難過，重看一次這影片 是提早跟我們告別嗎」、「不要！拜託妳不要上去，回來好不好」、「看到這部影片真的是淚崩了，希望能在另一個國度跟影片一樣開開心心的」。（編輯：張志浩）