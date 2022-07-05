朱俐靜乳癌病逝！無預警過世名人盤點　「他」讓全球震撼

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貼文一出不少網友紛紛留言「絕對是Kobe」、「Kobe絕對是最驚訝，意外死亡的真的全球都太震撼了...」、「沒追籃球，個人最驚訝的是小鬼，完全無預警」、「高以翔跟小鬼都是無預警，真的很可怕」、「當然是Kobe，路人粉如我都哭了兩天」、「一定是Kobe，那時候農曆年起床真的嚇傻」、「Kobe、高以翔、小鬼完全無預警」、「如果是國內的話，小鬼吧，真的沒想到會這樣就離開」、「那時候還沒睡，看到Kobe死訊人都傻了」、「高以翔跟小鬼真的是無預警的狀態，會很錯愕」。
另外也有人提到「劉真也是超驚訝...以為病情控制很好」、「劉真也蠻驚訝的，但最驚訝的是小鬼」、「朱俐靜才是一直隱藏著，不想讓大家擔心，沒想到病情卻這麼嚴重，真的很想哭」。而綜合網友意見，多數人點名離世最讓人驚訝的為「Kobe」、「高以翔」以及「小鬼」，因其Kobe死於墜機事故，屬於單純意外；而高以翔與小鬼則是無預警傳出驟逝消息，讓不少粉絲相當錯愕。
Kobe科比布萊恩／卡拉巴薩斯S-76B墜毀事故
2020年1月26日，一架賽考斯基S-76B型直升機在美國加利福尼亞州卡拉巴薩斯墜毀，機上9人全數罹難，其中包括前NBA洛杉磯湖人隊，41歲的籃球明星柯比·布萊恩（Kobe Bryant）和他的二女兒吉安娜·布萊恩（13歲）。
據外媒報導，當時南加州地區因為濃霧問題不適合飛行，不過Kobe所搭乘的直升機仍選擇升空，機體在天氣阻礙下不斷低空盤旋，最後失速撞上山壁，以將近300公里的速度墜毀引發爆炸，機上9人全數罹難，乘客包含加州橘縣（Orange County）棒球隊教練艾托貝里（John Altobelli）、艾托貝里妻子凱莉（Keri Altobelli）與女兒艾莉莎（Alyssa Altobelli）。
小鬼黃鴻升／心血管疾病導致主動脈剝離驟逝
小鬼在2020年9月16日被家人發現，陳屍在台北市北投區三合街住家內，法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書出爐，指黃鴻升因心血管疾病導致主動脈剝離、血管阻塞，死因為心因性休克，因小鬼平常在節目上活潑開朗的個性圈粉無數，突然傳出死訊讓不少粉絲不敢置信。
高以翔／錄製實境節目暈倒送醫不治
加拿大籍台灣藝人高以翔於2019年11月27日在浙江寧波錄製一檔真人秀節目《追我吧》，結果在奔跑中途突然暈迷倒地，送醫之後被宣布死亡，突傳出噩耗讓不少粉絲及親友相當悲痛。（編輯：張嘉哲）