放三天假後機車變「蜘蛛天堂」！絲密到看不清：全身發麻
蜘蛛外型不討喜，多生長在陰暗髒亂之處，故有許多民眾對其敬而遠之。有位民眾近期連放三天假，期間沒有去關注自己的機車，不料上班時發現摩托車竟變「蜘蛛天堂」，讓他當場嚇傻，驚人照片上傳網路後引起熱議。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示近日因工作連放三天假，長時間沒有觸碰停放在路旁的機車，豈料假後返回崗位的第一天，發現自己的代步工具被蜘蛛佔領，蛛網毫不客氣地從後照鏡、車頭一路織到椅墊，整片網既厚且大，他當場從腳底麻到頭頂，詢問「請問該怎麼做？」
網友嘆為觀止，「我還以為是我的手機鏡頭裂了」、「真是太誇張了，我以前開車時，把機車停放路邊大半年，也沒看到蜘蛛來結網」、「我家地下室也會這樣，原來戶外也會…」。
據瞭解，每種蜘蛛結網時間不同，通常織一張網會花費30到60分鐘不等，故有網友質疑此為假圖，不過有其他網友佐證「我的也差不多2、3天就這樣了。要看原po停在哪裡，後來我發現我停到的地方可能是巢穴，超多蜘蛛的，後來換地方停就沒事了…」。
其他人則搞笑回覆「只好跟蜘蛛溝通他的三天地上權到期了，土地要收回必須搬家」、「一如困在網中的蜘蛛。這張機車的網，我們稱之為—機車蜘蛛網」、「讓他咬一下，你就可以用盪的去上班了」、「小蛛很努力，只為了能網內吃到飽」。 （編輯：李惠婷）