COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣還在28度？網一面倒爽吹「神奇數字」讚翻：省電又涼

▲有網友因居家辦公需要長時間待在家，因此好奇問「變頻空調到底怎麼開比較省電」？（示意圖／取自 PhotoAC ）
▲有網友因居家辦公需要長時間待在家，因此好奇問「變頻空調到底怎麼開比較省電」？（示意圖／取自 PhotoAC ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 15:42:00

夏天逐漸來臨，台灣高溫狂飆成了「烤蕃薯」，許多人家中也狂開冷氣消暑，對此就有網友因居家辦公需要長時間待在家，因此好奇問「變頻空調到底怎麼開比較省電」？貼文曝光後，不少過來人建議可以將冷氣溫度調到26度，留言表示：「開除濕26度，搭配循環扇，省電又很涼！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友今（5）日在PTT貼文，他以「變頻空調到底怎麼開比較省電」為題，表示疫情爆發到現在都維持居家辦公，但由於去年電費太高，今年全室改成變頻空調一對三，但如何最省電的使用變頻冷氣，網路上有各種說法，因此好奇問：「不知道有沒有人用科學方式，算出一個大多數環境都適用的變頻空調使用方式呢？」 

▲最近居家辦公時，因天氣炎熱開了一整天冷氣都沒關，讓網友擔憂表示，感覺這個月電費要炸開了！（示意圖／取自 pakutaso ）
▲不少過來人建議可以將冷氣溫度調到26度。（示意圖／取自 pakutaso ）
貼文一出，網友紛紛留言，「不要想太多，想吹就開，根本沒差多少」、「認真，開27度加循環扇」、「一邊開除濕機一邊開冷氣，最省，但不一定舒服」、「開25或26後不用管就好了，想那麼多幹嘛」、「不關的話窗簾要拉，不然陽光熱度其實很高」、「開28度＋小電風扇，會冷到發抖」、「除非很怕熱的人，不然27左右加循環扇就很舒適了」、「開冷氣濕度就會下降了，我會搭配循環」、「幾乎全天在家，我是建議24小時不用關啦」、「27-28加循環扇，基本上無痛吹兩年了」。 

另外，也有網友建議，「26度」是最適合的溫度，「固定開26不太需要關機，超省」、「開26度最省吧」、「開除濕26度，搭配循環扇，省電又很涼」、「我西曬房，開26加DC直流電風扇，還可以」、「26度＋風扇開好開滿」、「定溫26就很省，不要27以上會有怪味」、「26度都不關，電費很省」、「開26不關機啊」、「開26.27加電扇，電費最高1800最低1200」。 

事實上，過去台電臉書專頁就提醒，在使用冷氣空調時，切勿一次就把溫度調太低，這會使冷氣高功率運轉而耗電，因此建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），也可以搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。（編輯：賴禹妡） 

冷氣配電風扇非最佳解答？台電曝「1神隊友」：效果更好

冷氣吹24小時神話破滅！「3關鍵」一堆人錯：難怪電費高

冷氣開24小時最省？租屋妹曝「電費」求解　內行揪1盲點

住宅用電很難突破千度？台電：冷氣「這樣吹」電費恐增9%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀