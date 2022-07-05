冷氣還在28度？網一面倒爽吹「神奇數字」讚翻：省電又涼

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貼文一出，網友紛紛留言，「不要想太多，想吹就開，根本沒差多少」、「認真，開27度加循環扇」、「一邊開除濕機一邊開冷氣，最省，但不一定舒服」、「開25或26後不用管就好了，想那麼多幹嘛」、「不關的話窗簾要拉，不然陽光熱度其實很高」、「開28度＋小電風扇，會冷到發抖」、「除非很怕熱的人，不然27左右加循環扇就很舒適了」、「開冷氣濕度就會下降了，我會搭配循環」、「幾乎全天在家，我是建議24小時不用關啦」、「27-28加循環扇，基本上無痛吹兩年了」。
另外，也有網友建議，「26度」是最適合的溫度，「固定開26不太需要關機，超省」、「開26度最省吧」、「開除濕26度，搭配循環扇，省電又很涼」、「我西曬房，開26加DC直流電風扇，還可以」、「26度＋風扇開好開滿」、「定溫26就很省，不要27以上會有怪味」、「26度都不關，電費很省」、「開26不關機啊」、「開26.27加電扇，電費最高1800最低1200」。
事實上，過去台電臉書專頁就提醒，在使用冷氣空調時，切勿一次就把溫度調太低，這會使冷氣高功率運轉而耗電，因此建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），也可以搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。（編輯：賴禹妡）