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《全明星4》加入郭泓志！網抖「超強優勢」：小傑恐墊底

▲郭泓志加入《全明星》力抗錢薇娟、江宏傑！粉絲卻擔心：小傑奪冠又變難了。（圖／全明星運動會臉書）
▲郭泓志加入《全明星》力抗錢薇娟、江宏傑！粉絲卻擔心：小傑奪冠又變難了。（圖／全明星運動會臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 16:26:39

帶起全民運動風潮的《全明星運動會》第四季將在7/24播出，官方也陸續曝光領隊、隊經理，讓粉絲們熱血沸騰，而這次也首度加入黃隊，並由知名棒球明星郭泓志率領，與錢薇娟、江宏傑形成三國鼎立的局面，不過，就有網友擔心江宏傑的冠軍之路，似乎又變更難了，「先求別墊底啊！」

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網路論壇PTT台綜板，一名網友以「加入黃隊小傑奪冠機會是不是更低了？」為標題PO文，他認為，從團隊運動棒球出身的郭泓志，本身就有在經營運動科學，在選人方面應該也蠻厲害的，直呼「本來就輸錢姐很多的小傑，現在又多一個小小郭…本來就很難奪冠了，我們的小傑現在是不是看起來機會更渺茫了QQ」。

網友紛紛安慰笑說「至少不會一直第二名」、「這樣就不會亞了啊」、「先求不要墊底吧」、「本來是1/2，現在是1/3，比較低沒錯啊！」「粿不在，怎麼七連亞再奪冠，苦惱！粿在至少能安心亞」、「由安心亞變成吳三連的故事」。

▲郭泓志加入《全明星》！網憂江宏傑：奪冠好難。（圖／全明星運動會臉書）
▲郭泓志確定加入《全明星》，棒球出身的他，備受網友們期待。（圖／全明星運動會臉書）
但也有人認為，「小小郭一樣沒當過教練的經驗，會有什麼表現也是比了才會知道」、「賽制應該也會有很大改變吧！再觀望」、「如果還是第二名就厲害了」、「新預告小傑有點嚴肅有殺氣耶！」「誒不是，前三季的項目比賽經驗應該可以贏很多吧」、「郭的教練能力不知道，但綜藝效果應該是遠超小傑」。

經查《全明星運動會》三季以來，獎盃成績如下：第一季藍27:25紅、第二季藍28:20紅、第三季23:19紅，雖然都由藍隊拿下總冠軍，但其實每個比賽項目分數都很接近，而且也有很多是明星選手們第一次碰觸，運氣也佔了輸贏很大部分，但紅隊不放棄的精神，仍是粉絲們願意力挺的主因。

此外，《全明星運動會》第四季預告片中，江宏傑就表示「我從來不向命運低頭，無論輸贏，我永不放棄。」後來更在臉書上發文勉勵「不管是好的是壞的，相信一切都是最好的安排！」暗示著第四季將會以全新的心情來應戰。（編輯：詹鎰睿）


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