好市多「客狂翻底層牛奶」！無奈真相曝光 網：感謝提醒
一名女網友到知名美式商場Costco購物，卻發現多數顧客都有奇怪的購物習慣，那就是明明期限都一樣，卻總愛翻最底層牛奶，不然就是一瓶摸過一瓶的挑選，讓她傻眼開酸「是要找12月到期的嗎？」文章引來苦主分享過去經驗，讓網友驚呼「原來還有這樣的，感謝提醒啊」。
根據女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，每次到賣場冷藏區拿牛奶時，經常看到眾多顧客東挑西揀，「明明期限還有快一個半月，還是一堆人再挑」，讓她傻眼吐槽「還要衝進去找沒開封的？是要找12月到期的嗎？」
該狀況引發網友共鳴，「我真的有遇過每一層的一瓶都摸一輪那種，去隔壁看完菜他還在摸」、「我也覺得很奇怪！每次在那挑三揀四的是在看相親對象嗎」、「對啊，真的很莫名，到底是想要買來冰多久」、「可能還沒感應到適合的，降落降落」。
但也有苦主分享自身案例，之所以養成挑選牛奶的習慣，是真的吃過悶虧，「當你拿了第一排，回家發現開封後居然是已經壞掉了，之後你也會默默從後面開始拿」、「上面的怕拿到人家拿回來放的，很多人都先拿去車上放，逛完又拿回來換」、「因為怕有人拿了離開冷藏，想想不買後又拿回來放，通常是放外面，所以才往裡面找」。（編輯：鍾怡婷）