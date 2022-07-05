桃花運爆棚！本月「3星座」有望順利脫單　告白成功率高

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水瓶座的個性其實是很好的，但是因為比較喜歡沉浸在自己的世界里，難免讓人覺得不近人情。 他們的洞察力強大，總是能夠發現別人察覺的細節，給人溫暖貼心的感覺。 過去的歲月，水瓶座在真愛面前小心翼翼，不敢表露心聲，生怕遭到拒絕。
最近屬於水瓶座的桃花運已經降臨，不要再隱藏自己的愛，勇敢地說出來，而你們也終究會和自己的真愛相遇，迎來幸福的感情生活。
雙子座
雙子座善變的個性，總會把一手好牌打得稀巴爛， 他們特別講究眼緣，待人隨和，不喜歡真實的另一半。 單身雙子座喜歡上一個人的時候，卻缺乏了平時的侃侃而談，拙於表達，這讓雙子座常常錯失很多的表白機會和緣分。
近期，得到好運氣加持的雙子座，告白的成功率會提高很多，要是你們用另外一種方式去表達自己對對方的喜歡的話，或許會有更多意想不到的收穫。
巨蟹座
巨蟹座其實一直都很受異性的歡迎，但是因為比較缺乏安全感，也慢熱，所以總是無法收穫到滿意的感情。 他們通常感情細膩，待人溫和，非常有同理心，情商天生就很高。
對待周圍的每一個人都是熱情的，他也有一顆善良的心，人緣自然是不錯的。 最近，巨蟹座得到好運加持，憑藉自己的溫和和同理心，會得到很好的緣分，這期間的你們只需要擦亮自己的雙眼，就可以遇見屬於自己的幸福生活。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。