比爾蓋茲自曝48年前履歷 專家揪「3錯誤」：新鮮人別學
微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），日前在LinkedIn分享了自己48年前的個人履歷，並笑稱對於現在的應屆畢業生或輟學生來說，「你的履歷看起來肯定比48年前我的履歷好得多」。當然這是比爾蓋茲的自謙之詞，身為全球知名富豪，比爾蓋茲在48年前、當時才19歲的他履歷就已經洋洋灑灑、十分精彩。不過有專家表示，比爾蓋茲的履歷其實犯下「3錯誤」，一般新鮮人真的不要學！
根據《Fortune》報導，比爾蓋茲在48年前的履歷上記錄著自己就讀哈佛，在高中就曾主導設置編程的專案，且當時就與微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）合作，推出為運輸工程師設計的交通運輸量分析研究系統，很好的展現了他在系統分析和系統程序編碼上的天賦。
但面試專家表示，雖然比爾蓋茲個人經歷精彩，但他的這份履歷其實犯了3個錯誤，第一就是太細節。19歲的比爾蓋茲，在履歷上揭露了自己大一宿舍的地址，還有自己的身高體重以及沒有家屬的資訊，但這些和工作無關，不需要出現在個人履歷中。
第二就是用詞太單調，比爾蓋茲對自己的過往經歷大多數都是用「我設計」開頭，專家建議可以嘗試換一些說法，像是「我開發..」、「我打造..」、「我簡化..」等等看起來會更為豐富，盡量讓自己參與的具體工作都用不同的動詞來描述。
第三則是名片位置錯誤，比爾蓋茲的履歷把他當時的名片放在最顯眼的左上角，專家認為這是非常糟糕的決定，作為拿到履歷第一眼最容易被看見的位置，選擇放上自己的名片，且名片上並沒有任何特殊資訊，是非常可惜的。
雖然比爾蓋茲的這份履歷沒有派上什麼用場，但比爾蓋茲在寫出這份履歷的12年後就成功變成億萬富翁，所創立的微軟更是全球電腦系統的巨頭。（編輯：倪浩軒）