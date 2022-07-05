「最正球經」孟潔畢業了！發文告別全明星：好好的說再見
熱門實境節目《全明星運動會》第四季將在7/24播出，這季不僅加入黃隊以外，啦啦隊球經也全面更新，藍、紅、黃分別由中信Passion Sisters畇二、統一Uni Girls斐棋、樂天Rakuten girls林襄擔任球經，卻也讓不少粉絲感到不捨，想念原本的粿粿、孟潔。對此，孟潔也在終於發出畢業文：「決定好好的跟大家說再見。」
孟潔5日晚間在IG上發出畢業文，他坦言，一直不曉得要甚麼時候才要和大家分享畢業的事情，直到今天早上起床看見滿滿的私訊文，才決定要好好向大家說再見，儘管有許多的捨不得，但她還是很謝謝這三季以來的所有一切「謝謝全明星運動會、萬哥、錢姐、所有的綠隊、黑隊對我的照顧，也謝謝這三季藍紅兩隊所有的選手們，天下沒有不散的筵席」。
孟潔分享，她在《全明星》中學到很多，也成長不少，也遇到很多的家人讓她變得更加勇敢，「看著手機中這幾年的影片和照片，許許多多的回憶湧上心頭，很幸運擁有這個機會當藍隊經理，這是我人生中重要的回憶之一」。
「分開，就是為了下次的相遇！」孟潔最後表示，她將會帶著這些回憶繼續向前走，並創造更多和大家再次相見的機會，「大家也一定要持續支持全明星運動會第四季，這次換我當觀眾和大家一起瘋」。
據了解，《全明星運動會》一開播，孟潔、粿粿就是待滿3季，過程中也認識許多明星藝人選手，私底下都會邀約出門遊玩。值得一提的是，就有網友發現，原本害羞、不太說話的孟潔，後面卻越來越開朗，而且還和錢姐錢薇娟一搭一唱吐嘈隊友，偶爾也會適時表達意見，如今隨著卸任確定後，也讓不少支持的網友感到不捨。（編輯：詹鎰睿）