太壞！前車後車窗播「1神片」 駕駛全崩潰：跟著回家了
等紅燈怕無聊？近日一張照片在網路上瘋傳，畫面中為正在等紅燈的車陣，不過其中一台轎車的後擋風玻璃內卻有小電視，上頭還正在對外播放《神隱少女》，讓網友們看了笑喊：「開著開著，就跟他回家啦！」
臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」在2日發文，只見貼出的照片中，前方車輛的後擋風玻璃裡有台小電視，而電視裡竟在播放動畫《神隱少女》，讓後車忍不住吶喊：「前面的車也太XX有病，居然在放神隱少女整個影響到我開車。」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「一不小心就會跟他回家欸，哇靠！現代魔笛手」、「先不要⋯我還想回家⋯」、「這綠燈的時候會很氣欸」、「開著開著，就跟他回家啦」、「好壞，放宮崎駿的電影」、「車主回到家之後發現被車陣包圍」、「本來南崁交流道就要下了⋯一路開到南投」、「前面的車子等一下我先連一下藍芽喇叭」。
還有網友指名別部，「你放《魔法公主》，我直接從台北跟到屏東」、「要是播個《天空之城》的話他去哪我去哪」、「下一部想看《言葉之庭》謝謝」、「如果我們在後面，希望前台可以配合播放《心之谷》」、「想看《貓的報恩》」、「如果放《海賊王》可以跟多久」，但也有人提醒，行車還是要注意安全，駕駛切勿將視線從道路上轉移。（編輯：賴禹妡）